Una idea innovadora i jove que potencia tradicions antigues

L'Escairador és una empresa que encara no té un any de vida. La idea empresarial va sorgir a partir d'un projecte que va guanyar el Premi d'Idees Emprenedores que organitza l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. La seva responsable, Maria Costa, ha treballat per posar al dia un antic ofici amb l'objectiu de conrear, assecar i comercialitzar cereals, concretament blat de moro escairat i blat forment. La idea va deixar de ser part d'un document de text per convertir-se en una empresa el mes de desembre passat.

La seva curta trajectòria no ha estat un impediment per formar part del nou catàleg de productes agroalimentaris. «El catàleg ens ajudarà a donar visibilitat a una marca tan jove i a donar a conèixer el producte a un públic més extens», explica Costa. A més, Costa espera arribar a un públic més ampli amb la intenció de «mostrar la singularitat del mercat de la comarca i la del producte que elaborem».