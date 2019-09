Un carril bici que travessi Berga, en aquesta legislatura

? Una de les apostes que apunta el regidor de Mobilitat, Eloi Escútia, per millorar la ciutat en aquest aspecte és dotar-la d'un espai per a la circulació segura amb bicicleta, en aquesta legislatura. Diu que «és complicat si no volem tocar altres peces del trencaclosques, ja que afectarem altres peces de la mobilitat», però és viable i «no gaire complex» fer un carril d'un o dos vials que enllaci les zones de l'INS Guillem de Berguedà amb Sant Bartomeu de la Valldan, passant per espais importants entremig. Escútia remarca que seria accessible a tothom ja que és planer i, a més, recorda que s'estan popularitzant les bicicletes elèctriques, que facilitarien els trajectes quotidians.