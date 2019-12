Una dona es posa per primer cop a la pell de Satan als Pastorets de Berga

Els Pastorets de l'Agrupació Teatral La Farsa de Berga encaren la recta final dels assajos per a l'estrena de la temporada d'aquest Nadal. Una temporada en què les actrius guanyen terreny i que arriba amb un relleu en la direcció i nous decorats.

Una de les principals novetats és en el repartiment d'un dels papers principals. Sònia Ferrer farà de Satan i serà la primera vegada en la història dels Pastorets de Berga que una dona interpreta aquest personatge principal. Tal com recorden els responsables de La Farsa, els Pastorets de Serafí Pitarra es van estrenar a Barcelona el 23 de desembre del 1891. «L'autor va pensar el personatge del Satan a mida d'Enric Borràs, gran actor, que en va fer una autèntica creació si ens atenem a les crítiques de l'època.»

El Nadal del 1900 es van començar a representar a Berga aquests Pastorets del Garrofa i el Pallanga i, després de 119 anys, per primera vegada una dona donarà vida al rei de l'infern berguedà. Cal recordar que el Nadal del 2014 la mateixa actriu, Sònia Fer-rer, ja va interpretar el paper de sant Miquel, després de més de 50 anys de l'única i última actriu que s'havia ficat a la pell de l'àngel protagonista. Ara, explica l'entitat teatral, «passa del cel a l'infern i es posa al capdavant de les tropes de les tenebres». Compartirà personatge amb Guillem Royo, que es va estrenar fa dues temporades

A més a més del Satan, també hi haurà nous papers femenins als Pastorets de Berga. Abies, el pastor savi que remena el brou, deixa de ser un actor i l'interpretaran actrius. També es desdoblen els papers de Leví, Sadoc i Aquim, pastors amb papers secundaris. Enguany, aquests tres personatges en seran sis a cada representació: tres actors i tres actrius, i així es donen noves oportunitats a les joves actrius de l'entitat.



Nous decorats

Tal com han avançat els responsables del muntatge, una altra de les novetats d'enguany serà l'estrena de dos nous decorats. L'interior de la casa del Garrofa -on li diuen que l'han fet alcalde- i la fusteria de Josep són decorats nous fets per Helena Salvador. També s'ha aprofitat per refer-ne d'altres que havien quedat malmesos. Aquesta renovació s'ha dut a terme després de la inundació que hi va haver al Teatre Municipal de Berga el gener del 2019 i que va obligar a suspendre l'última funció dels Pastorets de la temporada passada, a la vegada que va espatllar alguns dels decorats antics.



Relleu a la direcció

La darrera de les novetats és el relleu que hi ha hagut al capdavant de la direcció de l'espectacle. Marc Marginet, Francesc Marginet i Marc Corominas substitueixen Angelina Vilella, Ferran Pujols i Anna E. Puig, l'equip encarregat de capitanejar el muntatge en els darrers anys.

El bressol de Jesús arribarà al Teatre Municipal de Berga en cinc representacions: l'estrena serà el dia de Nadal, el 25 de desembre a 2/4 de 10 de la nit; i també hi haurà funció el 26 i 29 de desembre i l'1 i el 12 de gener a 2/4 de 6 de la tarda. Les entrades ja són a la venda a www.elspastoretsdeberga.cat.