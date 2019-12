Berga proposa canvis en l'organització de la cavalcada dels Reis i l'obre a tots els veïns

La cavalcada de Reis de Berga estrenarà un nou model organitzatiu. La regidoria de Festes ha volgut obrir a tota la ciutadania la festa i implicar-hi entitats i veïns en la fase de preparació. Tal com ha explicat a Berguedà Setmanal, la regidora de Festes, Roser Valverde, el nou sistema «no ha tingut la resposta esperada» tot i que assegura que insistiran «perquè aquesta manera de funcionar arreli» en els propers anys «després de fer-hi els canvis que es considerin necessaris».

L'objectiu inicial del consistori era obrir l'organització de la cavalcada a totes les entitats i persones a títol individual que hi estiguessin interessades. «No únicament a participar-hi el dia 5 de gener, sinó a totes les tasques prèvies que hi ha», recorda Valverde. Tot i que la festa s'aixoplugava sota el paraigua de l'Ajuntament de Berga, fins ara la cavalcada de la capital berguedana tenia al darrere tres entitats pilar que s'encarregaven d'organitzar una de les carrosses: la Bauma els Encantats, la del rei Melcior; la Penya Boletaire, la del Gaspar; i el Grup de Colònies a Borredà, la del Baltasar. Enguany, el plantejament passa perquè les carrosses deixin de tenir al darrere una entitat i que l'organització sigui «transversal» i se'n faci càrrec una comissió que treballi pel conjunt de la cavalcada. «No volíem deixar de tenir unes entitats, a les quals s'ha d'agrair, i molt, la feina que han fet en els darrers anys per mantenir la festa, per posar-n'hi de noves al capdavant de cada carrossa, sinó trobar entitats i particulars que vulguin participar en l'organització de la festa en tots els aspectes», ha dit.

La crida feta pel consistori no ha acabat de funcionar i tot i que s'han trobat algunes persones interessades, la xifra ha estat inferior a l'esperada. «És una prova i és el primer any d'un nou model. Farem els canvis que necessiti la proposta i intentarem treballar-hi ja des del febrer, un cop passi la cavalcada, per insistir-hi i que el sistema arreli. El que volem és que la població se senti més seva la festa i que entitats i veïns hi puguin dir la seva, perquè, com més propostes tinguem i més punts de vista, més ric serà el replantejament que hi puguem fer», ha assegurat Valverde.

Per a aquesta cavalcada i també per a l'arribada del patge, el proper dia 26 de desembre, s'estrenarà aquesta nova comissió que s'ha anat reunint durant les darreres setmanes per treballar en l'organització de la festa. Valverde ha avançat que s'hi han sumat diversos veïns de manera particular i també alguna entitat, com el grup d'esplai Punt i seguit i la Unitat Contra el Racisme i el Feixisme. «La intenció és capgirar el sistema que hi havia fins ara i que tothom pugui aportar idees per millorar la festa», diu.

A la comissió també s'hi han sumat, a títol individual, els responsables de les entitats que fins ara participaven activament a la cavalcada. «Els vaig demanar com a regidora que m'estreno enguany al capdavant de l'àrea de Festes si podien ser-hi per fer un relleu i saber com funciona tot, i els he d'agrair la seva implicació». Perquè la cavalcada sigui una realitat, calen unes 120 persones. També s'ha fet una crida a la ciutadania per trobar els participants.