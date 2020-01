La millora de la imatge i de la comunicació, un repte pendent per arribar a més joves

Una de les mancances que han detectat els responsables de la redacció d'aquest nou pla de joventut de Berga durant el procés de diagnosi és la dificultat de fer arribar els missatges als joves.

En les enquestes realitzades s'ha demanat al col·lectiu quin era el canal que preferien per rebre la comunicació i poder participar de les activitats de l'àrea de Joventut i dels processos participatius, i els resultats són clars: més de la meitat dels joves enquestats opten per Instagram com la seva eina de comunicació més freqüentada. És per això que, aprofitant la redacció del nou pla, s'ha fet també una renovació de la imatge de l'àrea de Joventut amb l'objectiu de ser més actius a les xarxes socials, i especialment, a Instagram.

La nova imatge s'ha encarregat a La Padrina, que també serà la responsable de fer el disseny del pla de joventut. I és que una de les novetats d'aquest pla de joventut serà la presentació i imatge amb la qual es posarà a disposició dels joves. «Fins ara coneixem aquest document com un dossier molt espès i feixuc i estem treballant amb La Padrina per oferir un disseny atractiu i interactiu que ajudi que sigui una eina i no una llauna de llegir», han dit el regidor Isaac Santiago i la tècnica Olga Alfocea. En la mateixa enquesta realitzada als joves, han detectat que hi ha una part important del col·lectiu que desconeixia de l'existència d'aquest document de treball, i els que el coneixien admetien no haver-lo llegit per considerar-lo un material poc atractiu de llegir. «Intentarem revertir-ho oferint un disseny fresc i molt més visual».