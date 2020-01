Cartes d'agraïment des de Lledoners per als berguedans

?Els presos independentistes Jordi Cuixart i Jordi Sànchez van enviar dues cartes als berguedans que assisteixen cada tarda a l'acte de Música per la Llibertat i als seus impulsors i mantenidors per agrair-los la seva insistència i fer sonar El Cant dels Ocells cada tarda a la capital del Berguedà. Els encarregats de llegir ambdues missives van ser la presidenta d'Òmnium Berguedà, Montserrat Soler, i el membre de l'ANC, Manel Escobet. El públic va respondre amb aplaudiments i crits de «Llibertat!».