? L'Ajuntament de Gironella ha posat a la venda les entrades anticipades per als espectacles a un preu de 8 euros. A taquilla, costaran 12 euros. Entre mans, el consistori té la possibilitat de posar a l'abast dels espectadors un abonament per oferir descomptes per a l'assistència de més d'un espectacle. De totes maneres, el regidor Lluís Vall va anunciar que s'hi està treballant per poder-lo oferir a partir de les properes edicions.