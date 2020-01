L'himne de Catalunya ressona des de l'orgue de Santa Eulàlia

L'església de Santa Eulàlia es va omplir per escoltar l'himne de Catalunya a l'orgue a càrrec de Joan Casals

La commemoració d'aquest segon aniversari de l'acte de Música per la Llibertat que cada tarda se celebra a Berga, a la plaça de Sant Pere, i que té rèpliques a molts punts del territori català, va acabar a l'interior de l'església de Santa Eulàlia, la parròquia de la mateixa plaça de Sant Pere.

Un cop interpretat El cant dels ocells i fets els agraïments i els parlaments, els prop de 300 assistents van dirigir-se al temple per escoltar una altra interpretació musical, en aquest cas l'himne Els segadors al so de l'orgue de l'església. L'organista Joan Casals va ser l'encarregat de fer ressonar l'himne de Catalunya, que els aplegats van corejar a l'uníson.

En altres ocasions ja s'havia interpretat El cant dels ocells amb aquest instrument de l'església dins de la iniciativa que té lloc cada tarda a Berga.