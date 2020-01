Berga organitza un cinefòrum sobre el racisme institucional al Teatre Patronat

El racisme mata. Les múltiples cares del racisme institucional és el títol del documental realitzat per SOS Racisme que es projectarà aquesta tarda a Berga.

Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'àrea de Feminisme, LGTBIQ+ i Societat Inclusiva de l'Ajuntament de Berga per generar un espai de diàleg sobre les conseqüències del racisme institucional a partir de reflexions i experiències per construir una realitat alternativa més justa.

Fonts del consistori han explicat que l'activitat «pretén mostrar com el racisme és present a les fronteres, a les lleis i a la societat i pot posar fi als somnis de moltes persones, els seus drets, els valors de la societat i, en alguns casos, la vida».

La projecció del documental es completarà amb un debat dinamitzat per SOS Racisme en el qual participaran veus de diversos sectors implicat amb l'objectiu de poder tractar algunes de les qüestions, com per exemple les conseqüències del racisme i la xenofòbia, les polítiques migratòries, els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), el procés de regularització i la gestió de les fronteres, la influència dels mitjans de comunicació i el tractament de la informació, el paper de la ciutadania en la lluita contra el racisme i la defensa dels drets humans, la convivència i la cohesió social.

El cinefòrum és una activitat gratuïta que es portarà a terme a les 6 de la tarda al Teatre Patronat de Berga i té la col·laboració de l'entitat 9,5 mm Grup Internacional Cinematogràfic.