1.200 corredors es preinscriuen per participar a l'Ultra Pirineu 2020

Un total de 1.200 persones s'han presentat a la preinscripció per poder participar a l'Ultra Pirineu 2020. La ja mítica cursa d'ultradistància que se celebrarà a l'alt Berguedà el proper mes d'octubre afrontarà la seva dotzena edició. El director de la prova, David Prieto, ha explicat a Berguedà Setmanal que «aquesta xifra és similar a la dels últims anys». Com que hi ha un límit de participants i gairebé sempre se supera, l'organització va realitzar un sorteig el dijous dia 30 per seleccionar els 1.000 corredors que seran a la plaça Porxada de Bagà el proper 3 d'octubre.

Com desgrana Prieto, el sorteig tenia diferents «extres» que acabaven afectant els participants finals. Els preinscrits que van finalitzar l'Ultra Pirineu l'any 2018 o 2019 o la Trail Pirineu 2019 tenien una «papereta extra per al sorteig», és a dir, tenien el doble de possibilitats. En segon lloc, si algun preinscrit havia estat « finisher» en les dues últimes edicions de l'Ultra, tenia la plaça garantida. Finalment, si algun corredor s'havia preinscrit en les tres últimes edicions i no havia estat afortunat en cap sorteig, també tenia un lloc assegurat a la cursa. Ara, s'ha obert una llista d'espera d'uns 200 corredors.

Un dels afortunats que serà a Bagà és el berguedà Jordi Santacreu, que afrontarà els gairebé cent quilòmetres de repte per tercera vegada: «Córrer l'ultra és una satisfacció personal. Hi ha moments en els quals vols abandonar, però en ser del Berguedà, durant el recorregut et trobes molta gent coneguda que et dona ànims. Això és un plus afegit per aguantar i arribar a la meta», assegura.

La cursa més dura de la Salomon Ultra Pirineu inclou 94 quilòmetres de patiment pels paratges més emblemàtics del parc natural del Cadí-Moixeró. Els seus 6.200 metres de desnivell positiu la converteixen en una de les curses més exigents del país.

David Prieto espera que en aquesta nova edició «surti tot bé, sobretot que hi hagi bon temps i que tots els participants s'ho passin de la millor manera possible». Les inscripcions per poder participar en les altres tres proves s'obriran el proper dia 4 de febrer.