Berga programa activitats culturals per reivindicar la memòria històrica

L'Ajuntament de Berga i la Comissió de Memòria Històrica impulsen la cinquena edició del cicle «Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat», amb una sèrie de propostes de divulgació històrica i cultural. Segons la regidora de Cultura, Roser Valverde, «apostem per la dignificació de la memòria berguedana des d'un vessant cultural, i posem en valor les persones que van ser represaliades pel franquisme o el feixisme».

Les activitats arrenquen aquest cap de setmana coincidint amb l'aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Berga (2 de febrer del 1939) i s'allargaran fins al 15 de març.



La música dels exiliats i exiliades

La programació l'enceta el concert Cançons d'exili i camins, a càr-rec de Mariona Sagarra i Raül Costafreda. Oferirà un recorregut musical amb cançons sobre exilis polítics, laborals, enyorances i comiats de vida. L'acte l'organitza el Consell Local de la República Catalana i es farà avui, dissabte, a 2/4 de 8 del vespre a la Sala Casino. S'aplicarà el sistema de taquilla inversa, en què els assistents paguen el que consideren oportú un cop acabada l'actuació.

Rutes guiades per Berga

Una altra proposta són les rutes guiades, que s'han mantingut en cada edició i que han constatat l'interès per conèixer els espais que van recórrer les tropes feixistes quan van entrar a Berga fa 81 anys. Se n'han programat dues sessions, una demà, diumenge, a les 12 del migdia; i l'altra el dissabte 8 de febrer a les 6 de la tarda. Es farà un recorregut per diferents punts de la ciutat i també es visitarà un dels refugis antiaeris de Berga.



Relats històrics

Dins la programació per posar en valor i recuperar la memòria històrica no hi falten les activitats literàries. El dissabte 8 de febrer, a 1/4 de 8 del vespre, es presentarà el nou número de la revista L'Erol, dedicat a l'aniversari de la Guerra Civil. Entre altres articles, inclou una cronologia del que va succeir al món, a Catalunya i al Berguedà des de la Segona República fins al primer franquisme (1931-1941).

D'altra banda, el dissabte 15 de febrer es presentarà la reedició del llibre Quatre anys, tres mesos i onze dies a Mauthausen. La iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis d'Avià recull les vivències del berguedà Josep Simon i Mill (1912-2008), empresonat al camp de concentració de Mauthausen del 1941 al 1945. L'acte de presentació tindrà lloc a l'ajuntament de Berga a 2/4 de 8 del vespre.



Muntatges escènics

El teatre és una altra de les activitats que s'han programat dins el cicle «Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat». El diumenge 9 de febrer, a les 6 de la tarda al al Teatre Municipal de Berga, es podrà veure l'obra Mort a les cunetes, de David Pintó i Joan Valentí. Narra la història de la Fossa de Can Maçana i els Fets de Súria, amb l'afusellament de vuit civils republicans. Les entrades es vendran a taquilla al preu de 8 euros.

I un altre muntatge teatral és Llum trencada, que tancarà la programació el diumenge 15 de març a les 6 de la tarda. L'espectacle, d'Iguana Teatre, recupera històries de dones que van ser empresonades, no per les seves idees polítiques, sinó per ser filles o dones d'algú concret. L'obra també reivindica el paper d'activistes que es van enfrontar a les persones que volien silenciar-les. Les entrades valdran 12 euros.