REPORTATGE

La residència Sant Bernabé de Berga compleix 20 anys de funcionament. Dues dècades de servei al col·lectiu de la tercera edat de la ciutat i de la comarca. El dia 15 de gener de l'any 2000, amb la presència de Jordi Pujol, el bisbe Antoni Deig i l'alcalde Josep Maria Badia, es va inaugurar un equipament que formava part de l'antiga caserna militar de Berga. Malgrat això, no va ser fins al mes d'abril d'aquell mateix any que els usuaris van començar a utilitzar les noves instal·lacions. Ubicada a la confluència de la carretera de Solsona i el carrer Comte Oliba, aquesta era una peça més del trencaclosques del conjunt de la caserna militar de Berga, que anteriorment ja havia vist com s'hi instal·laven el Mossos d'Esquadra (1995) i l'escola bressol Flor de Neu (1998).

La nova residència va ser rebuda amb entusiasme per part de la ciutadania. Principalment perquè millorava totes les condicions que oferia la seva predecessora. L'anterior estava ubicada a la cinquena planta de l'hospital de Berga, cosa que dificultava l'accés i la mobilitat de la gent gran. En canvi el nou edifici, ubicat a l'antiga residència d'oficials, tenia unes instal·lacions més obertes i adequades per al bon tracte personalitzat dels residents. «S'havia de treure la residència de la cinquena planta ja que l'hospital necessitava tot l'edifici. La residència cobria la necessitat però en el fons no era la seva finalitat. Era circumstancial. Faltava una residència de caràcter municipal», explica Jaume Farguell, exalcalde de Berga.

En els seus 20 anys d'existència, Ester Cardona sempre ha estat la directora assistencial de l'equipament. «Les instal·lacions són petites, però això ho fa més casolà. És com una caseta de nines, molt acollidor. L'entorn és fantàstic i els jardins, privilegiats. La capacitat, però, segueix sent la que era fa 20 anys. Ara es fan residències amb un model més pla. Estan evolucionant cap al que la gent vol i necessita. Aquí el model és vertical i els ascensors no paren mai», assegura Cardona.

La residència té un total de 2.217,60 metres quadrats de superfície. Quatre plantes que ofereixen un total de 64 places, de les quals 63 les gestiona la mateixa residència i una depèn dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons Farguell, que va ser l'alcalde que va liderar la conversió de l'antiga caserna, aquesta va ser una «bona iniciativa. Convertir una residència en una altra, de residència dels oficials a residència d'avis. Tenia més extensió i es podia utilitzar el jardí. Té les dimensions adequades, no està massificada, és cèntrica a la ciutat. La residència va complir els seus objectius i n'estem molt contents».



La residència s'obre a l'exterior

Ester Cardona valora «positivament» la trajectòria del centre en aquests 20 anys, i girant la vista enrere valora que la residència «s'ha fet gran. Hem crescut en serveis, hem potenciat el centre de dia i el treball a domicili». Segons Cardona, aquest és el gran canvi que ha tingut la residència des de la seva estrena fins avui. «Quan vam obrir el centre, per a la gent era una opció de vida. Eren persones més autònomes. Actualment els agrada passar el dia a casa i anar a la residència és l'últim pas. Ara cada vegada passa menys, les persones prefereixen envellir a casa», explica. Aquest canvi resideix en la filosofia actual del centre i també ha afectat el funcionament del seu dia a dia. La residència Sant Bernabé ja no només treballa portes endins, sinó que s'ha obert a l'exterior. «Proporcionem a les persones tot el que necessiten per viure fora de la residència, perquè puguin estar-se a casa. Actualment tenim 17 treballadores que fan domicilis». En l'últim any, només a la ciutat de Berga, s'han atès 214 persones a casa seva. Gràcies al banc d'ajudes tècniques, un terapeuta va al domicili i se'ls proporciona tot el material que els fa falta per tenir les millors condicions de vida dins l'habitatge. Aquest servei dona cobertura a tota la comarca. L'any 2019, un total de 164 persones se n'han pogut beneficiar.

La residència treballa 24 hores al dia perquè els residents estiguin ocupats al màxim i puguin millorar les seves capacitats cognitives i sensorials. «Realitzem tallers d'estimulació i memòria, des de fa un parell d'anys i en col·laboració amb la botiga Anadyr realitzem setmanalment una teràpia assistida amb gossos per estimular els sentits, també tallers de costura, de lectura... i a més, el treball de les educadores».

Adaptar-se als canvis socials

I després d'haver complert els 20 anys, la residència no té pensat aturar-se i el seu servei a la ciutat seguirà evolucionant: «De cara als propers anys, volem seguir en aquesta línia i adaptar-nos als canvis dels temps, al perfil de les persones. Ara tenim gent que ha passat una guerra, gent que s'emmotlla a tot, un perfil que evolucionarà. A la residència hem de ser capaces d'adaptar-nos al que ens demana la societat», conclou la directora Ester Cardona. El mes d'abril, i per commemorar el 20è aniversari de l'entrada dels primers residents, la residència planificarà diferents actes interns per celebrar el seu aniversari. Ho fan cada any, però aquest de ben segur que tindrà un regust especial.