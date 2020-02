Els controls d'alcoholèmia als conductors de la rua de Carnaval de Berga generen divisió

Divisió d'opinions entre els membres de les comparses a l'entorn de la mesura adoptada per l'Ajuntament de Berga de fer controls d'alcoholèmia als conductors dels vehicles que participaran avui a les 17.00 h de la tarda a la rua de Carnaval. Berguedà Setmanal ha pogut copsar l'opinió de conductors i representants d'una desena de comparses i la mesura genera debat. Hi ha opinions totalment favorables a fer bufar els conductors, però també han sorgit veus crítiques amb la iniciativa. Mentre que els membres de comparses d'edat més avançada i que porten nens creuen que fer bufar els conductors és encertat, alguns membres de les colles més joves de la festa ho troben lògic però excessiu.

Amb l'objectiu d'incrementar la seguretat dels membres de les carrosses i també del públic que omplirà els carrers de la ciutat durant el recorregut, l'Ajuntament ha implantat aquesta mesura disciplinària per seguir apostant per una festa responsable i saludable.



Una tasca «perillosa»

«Em sembla perfecte. Està molt ben pensat. Jo crec que hi ha dos tipus de carrosses molt diferents, per una banda, els adolescents que van a fons i, per l'altra, les car-rosses que porten nens. Per a mi és collonut que ens facin bufar», diu Marc Sánchez, el conductor d'una camioneta que participarà a la rua amb un grup d'amics.

El mateix opina Manel Guirado, un veterà conductor d'una de les comparses més nombroses, la de Sport Moto. «Està molt bé, fa 21 anys que soc conductor de la car-rossa, que en fa 26, i em sembla bé perquè és una responsabilitat. La nostra carrossa fa 4,5 metres d'alt per 3 d'ample i 9 de llargada. Hi ha molta gent, nens disfressats, jugant... i és perillós», explica.

Altres conductors es mostren indiferents amb la mesura, ja que pensen que conduir, sigui en la situació que sigui, ja s'ha de fer sense beure ni gota d'alcohol. Jordi Buscall, que portarà un tractor de la Generació del 1996, explica que «a mi m'és ben igual que em facin bufar. En un vehicle quan hi ha molta gent al voltant has de ser conscient que no pots beure. No em sembla malament la mesura. Has d'estar a l'aguait i anar alerta». Ivan Camps, que també portarà un tractor, en aquest cas de la Generació del 1994, comenta que la seguretat hi sortirà guanyant i que la diversió no se'n ressentirà. «Al final, per la seguretat de tots i perquè la gent pugui gaudir des de la comparsa, ho trobem bé. El que fa la tasca de conduir ha de ser responsable. Una mesura pel bé de tots. Ens ho podem passar bé igual», indica.



Penalitzacions, tabac i fruita

Fer bufar els conductors per comprovar que tenen plenes capacitats no és la primera ni l'única mesura de l'organització del Carnaval de Berga per aconseguir una festa saludable. Enguany en el concurs es continuarà penalitzant els participants que facin ostentació del consum de begudes amb alcohol o altres substàncies.

Abril Colillas, representant de la Generació del 1998, diu que d'aquesta manera el comportament d'un pot afectar la feina de tot el grup. «Òbviament estem d'acord que els conductors no poden anar borratxos, però ens hem esforçat molt amb el Carnaval. Hem construït una carrossa que ens ha portat moltíssimes hores de feina. I també amb la disfressa, amb detalls... Creiem que és injust que després de tota la feina i motivació que hi hem dedicat se'ns pugui desqualificar. Nosaltres no som ningú per obligar algú a no beure i ens molesta que això ens pugui arribar a perjudicar en les valoracions del jurat», explica.

Enguany es repartirà a l'inici de la rua una aigua per participant i s'oferiran 250 quilos de fruita a la plaça Miquel Martí i Pol. Com a novetat, el consistori recomana no fumar durant la rua per tal que el Carnestoltes esdevingui «un espai lliure de fum». L'any 2019 la rua va aplegar uns 1.500 participants.



Crítiques a les mesures

Oriol Gonçales, representant de la Generació del 2000, es mostra especialment crític amb les diferents prohibicions per part de la organització i afirma que «són molt exagerades». Per denunciar la situació, l'any passat la seva generació es va disfressar de llaunes. «Carnestoltes es fa a l'hivern, és una rua llarga, fa fred i la gent sempre ha begut, en la majoria dels casos amb responsabilitat. Això fa que la gent estigui més animada i tot sigui més divertit. El fet d'anar prohibint el que fa és crear una sensació de que t'estan tallant les ales. Últimament la rua funcionava bé i amb aquestes normes la gent preferirà anar a algun altre poble», afirma.

A la carrossa d'Els del Bigoti i a la de la Generació del 1995 hi ha diversitat d'opinions però majoritàriament apareixen veus critiques amb les propostes. Un representant de la d'Els del Bigoti argumenta que «hi ha qui opina que està bé, però una altra opinió bastant majoritària diu que ara sembla que s'hagi de controlar absolutament tot. El Carnestoltes és de les coses que més funcionen a Berga i un dels esdeveniments amb més participació de tot l'any. El fet de sobreregular-ho tant genera por que pugui tenir algun perill».

Joan Salas, membre de la Generació del 1995, també es manté en la mateixa línia i manifesta que «hi ha gent dins la comparsa que hi està a favor però la majoria creuen que la iniciativa és excessiva ja que s'està penalitzant i assenyalant els joves de la ciutat relacionant-los amb un consum excessiu d'alcohol».