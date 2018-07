S'estudiarà com millorar el cordó de seguretat

? Durant la reunió del darrer Patronat de la Patum també es va posar al damunt de la taula la necessitat de trobar una solució per millorar la seguretat dels músics durant el desenvolupament del passacarrers. Segons la regidora Mònica Garcia, en els trams conflictius de les passades, com per exemple la zona dels Quatre Cantons, el cordó de seguretat que envolta els músics no es prou efectiu i fa que els músics pateixin per poder continuar tocant. «Estem estudiant algunes possibilitats com la de destinar-hi una persona interna que sigui coordinadora d'aquest cordó» i que pugui gestionar les persones que formen aquesta seguretat per garantir un millor desenvolupament de la passada, sobretot, la mobilitat dels músics i també dels gegants, que en alguns trams no es poden desplaçar bé.