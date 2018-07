Avià incorpora una fira del pa i el cereal al programa del Segar i el Batre

Avià incorpora a la festa del Segar i el Batre la primera Fira del Pa i Cereal que tindrà lloc dissabte a la tarda i consistirà en dos tallers : un de fer quatre tipus de pans elaborats amb farines de diferents cereals, i un altre d'entrants i aperitius fets a base de cereals o pa, i un tast de cerveses. Aquesta és la principal novetat del certamen, que enguany arriba a les seves tres dècades d'existència i que se celebra aquest cap de setmana.

La regidora Sara Subirana ha explicat que han volgut dotar de més atractius el certamen, i «vam pensar a fer activitats relacionades amb el Segar i el Batre». Inicialment es van proposar fer una fira que durés tot el dissabte amb els cereals com a base però també amb productes ecològics al barri vell. Tanmateix, «aquest any no ha pogut ser», ha manifestat Subirana. I han fet un format de tarda que esperen que tingui poder de convocatòria Els tallers es faran a l'hotel d'Entitats i a les veles de la plaça de l'Abat Oliba.

Per la seva banda, la regidora Elisenda Martí ha comentat que els tallers dels diferents tipus de cereals els farà la Fundació l'Ortiga de Valldoreix, que «es dedica a mostrar els processos naturals de fer el pa». Elisenda Martí ha informat que els integrants de la fundació coneixen les festes del Segar i el Batre d'Avià en les quals han participat en altres edicions. En alguna ocasió espigues de blat d'Avià han anat a parar als tallers que fa aquesta fundació. Enguany seran ells els que tindran una participació encara més directa a la mostra a través d'aquests tallers que permetran als assistents moldre diferents cereals per fer-ne farina i amassar-la per coure-la al forn de casa. El taller de fer aperitius i entrants a base de cereals o bé de pa serà a les 7 i anirà a càrrec de Maria Gabarró de La Cuina. A partir de les 8 del vespre es faran els tastos de cervesa en grups de 12 persones.