Viladomiu Vell dona el tret de sortida a la festa major dels seus 150 anys com a colònia

Viladomiu Vell comença aquest vespre la festa major amb el concert Vermusic amb Abbey Road, «el millor grup de tribut a Beatles d'Europa, i un dels cinc millors del món», segons els organitzadors. Dissabte hi haurà diferents activitats per a tots els públics: concurs de dibuix infantil, concurs de flors silvestres en ram tallat, vermut musical, sopar popular, ball de festa major amb l'orquestra Xarop de Nit, i concert de Smoking Stones, tribut a Rolling Stones. El cap de setmana es podrà veure una exposició de fotografies testimoni dels 150 anys de l'antiga colònia gironellenca. L'associació de veïns ha preparat una simulació de com era l'escola de la colònia fa uns quants anys.