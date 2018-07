El fotògraf Andoni Canela serà a l'acte de celebració de la UCEN

Canela ha recorregut tot el món per retratar espècies en extinció arxiu particular

El reconegut fotògraf i director de la producció El viatge de l'Unai, Andoni Canela, serà avui a Berga amb la conferència A la recerca del salvatge, on parlarà de l'experiència viscuda amb la seva dona i els seus dos fills per fotografiar espècies animals amenaçades d'arreu del món. Es tracta de l'acte central dels 25 anys de la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura. La xerrada, acompanyada de la projecció de fotografies, serà a 2/4 de 8 del vespre al Pavelló de Suècia. Un acte que, tal com recorda Dolors Grau, directora de la UCEN, és obert a tothom. «És una sort poder tenir aquest reconegut fotògraf a Berga i és una oportunitat que esperem que els berguedans aprofitin. Tothom hi és benvingut, encara que no hagin participat als cursos», ha assegurat.