Gósol recupera l'essència del món càtar en la renovada fira medieval

«Intentar que qui vingui a la fira càtara s'hi trobi parades i productes que facin referència estrictament a aquesta època». Amb aquest objectiu, la regidora de Festes i Cultura de l'Ajuntament de Gósol, Carme Sánchez, ha impulsat canvis en la nova edició de la Fira Medieval i Càtara que se celebrarà al municipi el cap de setmana del 28 i 29 de juliol.

La dotzena edició de la mostra, enguany sota el títol «Gósol, catarisme a flor de pell. Ruta d'un èxode oblidat», arriba amb moltes novetats. «El que hem volgut és ser el màxim de fidels a la història i centrar-nos en el passat càtar com a eix central de la mostra», ha explicat a Berguedà Setmanal. Per fer-ho, han trobat la col·laboració del Camí dels Bons Homes, màxima representació del catarisme al territori i de les institucions dels territoris que el configuren.

Segons Sánchez, els visitants que arribin a la fira d'enguany al centre del poble hi trobaran representades les cinc comarques per on passa aquest sender amb l'objectiu de conèixer-ne els territoris on els càtars van tenir importància, i a la vegada, els seus productes. Això sí, «només productes que en aquella època existien», ha afirmat. A la mostra hi seran representats el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l'Arieja «amb els seus productes tradicionals que ja existien a l'edat mitjana, com formatges i embotits, peces fetes amb cuir... i fugint de parades que ofereixen altres productes com joies o elements més moderns». Per altra banda, Sánchez ha explicat que paral·lelament hi haurà un mercat medieval, «on tindran cabuda altres productes més genèrics». També hi haurà els tallers d'artesania, així com visites guiades al castell, entre d'altres.

Una altra de les novetats del certamen és la incorporació de teatre al carrer a càrrec de l'Associació Cultural Mossèn Ballarín, que representarà escenes del passat càtar, així com un concert de música càtara i trobadoresca després de la pujada de torxes al castell. «El que volem és que els visitants s'impregnin, amb tots els sentits, del catarisme i de la seva essència i aconseguir que sigui una mostra exclusiva i única», ha dit, i consolidar-la dins del calendari de mostres i fires que es fan a Gósol i al Berguedà.

El consistori de Gósol ha volgut donar un nou impuls a la Fira Medieval i Càtara del municipi, que arriba aquest juliol a la dotzena edició, amb alguns canvis que volen buscar l´essència del catarisme. Els organitzadors han promogut la gravació d´un espot publicitari amb l´objectiu de fer més difusió de la iniciativa i captar berguedans i visitants d´arreu del ter-ritori. A la imatge, una instantània de la gravació, on es veu un actor que interpreta el paper d´un antic càtar que arriba a Gósol. Aquesta gravació ha anat a càrrec de Victor Mejías.