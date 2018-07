Olvan no té diners per acabar l'edifici que havia d'acollir el DARP enguany

El trasllat de l'oficina comarcal del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat (DARP) del seu actual emplaçament a Berga a l'edifici del centre de serveis i viver d'empreses d'Olvan s'ha ajornat de nou però ara sense data. La darrera previsió era que es fes aquest 2018, tal com va informar aquest diari al seu dia. Tanmateix tampoc serà possible, com ja va passar quan es preveia fer-ho el 2017. El motiu llavors i ara és el mateix: la manca de finançament per acabar aquest edifici a mig fer. El consistori d'Olvan ha de condicionar l'immoble que va quedar per acabar a l'anterior mandat. L'Ajuntament olvanès no disposa del finançament que ha demanat a la Diputació. L'alcalde Martí Orriols ha dit que han demanat uns 300.000 euros d'ajuda a l'ens i no pot donar una data de quan estarà acabat l'immoble, en el qual fins ara ja s'han invertit un total de 600.000 euros públics però que no té cap rendibilitat social perquè roman tancat i barrat.

Tal com va avançar aquest diari l'agost del 2016, l'Ajuntament d'Olvan va oferir a la Generalitat l'ús de l'edifici de serveis de Rocarodona gratuïtament per un període de cinc anys perquè hi traslladés els serveis dels agents rurals i forestals i l'oficina del DARP, que ara ocupen dos edificis a Berga. L'oficina comarcal està ubicada en un pis a la carretera de Solsona i «presenta problemes d'accessibilitat», segons va admetre ja llavors a Regió7 el director dels serveis territorials del DARP a la Catalunya Central, Ramon Lletjós. Actualment continua presentant els mateixos problemes perquè «no compleix normativa», ha admès Lletjós de nou. «Els sindicats estan damunt d'aquest tema», ha dit el director. «Ara estem aguantant l'estructura i res més però la idea és que hem de marxar d'allà». El delegat ha assegurat que «continuem pensant en Olvan. Hi ha hagut dificultats pel mig», i això fa que no gosi tornar a posar una data perquè fins ara les previsions no s'han complert. «No m'atreveixo a posar una nova data però no crec que pugui ser abans del 2020. Encara estem endarrerits en el procés». Lletjós ha indicat que «arribarà un moment que el DARP haurem de licitar un nou local per a l'oficina comarcal perquè no compleix requisits. Però ens agradaria que fos Olvan», ha insistit. Ramon Lletjós ha explicat que també s'hi podria traslladar la seu de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, que actualment té la seu a Puig-reig.

A l'alcalde d'Olvan també li agradaria però no sap quan podrà acabar l'edifici perquè no té diners per fer-ho i no sap quan els tindrà, segons ha declarat.

El cert és que quan l'Ajuntament d'Olvan va fer la seva oferta al Govern, els responsables del DARP ho va comunicar a l'Ajuntament de Berga, municipi on hi ha la delegació, que no va poder oferir cap local en les mateixes condicions. Això va fer que el Govern català acceptés l'oferta del consistori olvanès.

En el seu moment, el consistori preveia pagar les obres que faltaven per acabar l'immoble amb una subvenció de 250.000 euros que la Generalitat havia atorgat en el seu moment al consistori per fer el centre cívic de Cal Rosal, en l'anterior mandat. L'obra no es va fer. L'actual Ajuntament va demanar al Govern aprofitar aquest ajut per acabar el centre de serveis, però l'executiu no va autoritzar el canvi , i la subvenció es va perdre.

Els trasllats de l'oficina comarcal i del servei dels agents rurals han d'afectar una vintena de persones, que ocuparan una part d'aquest immoble, de 1.204 metres quadrats, distribuïts en dues plantes. Al seu dia, quan es va concebre, la planta baixa estava destinada a acollir petits tallers i serveis, mentre que la primera planta havia d'acollir oficines. Aquest immoble es va construir en el mandat passat amb un pressupost de 800.000 euros. El va promoure l'Ajuntament d'Olvan com a viver d'empreses i centre de serveis del polígon de Rocarodona, que també està a mig fer.