Berga inicia les obres per urbanitzar l'accés al nou institut Serra de Noet

Hpsa Construcciones y Servicios Medio Ambiente SA. Aquesta és l'empresa que durà a terme les obres d'urbanització del carrer Pla de l'Alemany, un pas imprescindible perquè es pugui accedir al nou institut, el Serra de Noet, que es construeix des de fa un any.

Fonts municipals han informat que ahir es va signar l'acte de replanteig que marca l'inici administratiu dels treballs. Físicament les obres han de començar entre final d'aquest mes i principi del que ve. Fonts de l'Ajuntament van explicar que «l'empresa ha fet el llançament de les comandes de la compra de material i es preveu que els treballs comencin entre final d'agost i principi de setembre, en funció de la data d'arribada dels materials i en coordinació amb l'obra d'edificació» del nou institut.

L'obra consistirà a urbanitzar un tram de 75 metres del carrer Pla de l'Alemany amb una amplada de 12,5 metres. Els treballs consisteixen en la portada dels serveis: aigua, clavegueram, electricitat i telefonia. Així mateix es farà una estació transformadora elèctrica per alimentar el futur institut. El projecte també preveu fer el paviment, les voreres i treballs de jardineria de la zona com plantar 13 mèlies ( Melia azerderach), la se-nyalització d'un pas de vianants i fer una illeta de gir al final del car-rer. I faltarà definir la senyalització vertical de la zona.

El pressupost de licitació d'aquesta obra ha estat de 367.721,92 euros, que paga el consistori berguedà. El termini d'execució dels treballs és de 4 mesos. Aquests treballs es van tramitar pel procediment d'urgència per escurçar terminis.

Fins ara la previsió del Govern català era que el nou edifici de l'institut obrís portes a l'inici del nou curs escolar. Una previsió que no es complirà, atès que encara s'hi està treballant malgrat que en l'acte de replanteig d'aquesta obra, amb un cost de 4,5 milions d'euros, l'agost del 2017 es va fer constar que els treballs estarien llestos el 9 de juliol d'enguany, cosa que no ha passat. Fonts del departament d'Ensenyament no han volgut explicar els nous terminis fins a l'inici de curs. Si l'obertura del centre es programés per després de Nadal, hi hauria temps suficient per completar les obres d'urbanització del carrer.