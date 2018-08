El festival d'estiu de la Baells tanca la campanya afectat pel mal temps

Les pluges i el mal temps d'aquests mesos han afectat el festival d'estiu de la Baells, que va començar l'1 de juliol i va acabar aquest dilluns, 13 d'agost. Els batejos de weakbord, que eren la principal novetat d'aquesta edició, han tingut una afluència de practicants força baixa, segons l'empresa organitzadora, LAC-Wakeboard. Al llarg de l'estiu, de fet, han notat un descens dels clients respecte dels darrers anys, que atribueixen al mal temps.

El wakeboard és esport aquàtic que consisteix a lliscar sobre l'aigua amb una taula, agafat a una corda per ser arrossegat d'una llanxa o moto aquàtica. Al Berguedà, l'empresa LAC-Wakeboard fa 12 anys que fa l'activitat a l'àrea de la Mata. Des de l'inici també hi fa esquí nàutic, i els darrers anys hi han sumat el wakesurf.

El festival ha arribat a la seva fi amb les sortides nocturnes per veure les llàgrimes de Sant Llorenç, durant aquests dies d'agost, en què la pluja també ha fet la guitza. Al llarg del juliol, s'han fet diverses activitats com caminades, ecoexcursions en piragua, la travessia de la Baells, el triatló infantil, torneig de waterpolo, el Pep Fest o la Dinamització via brava.