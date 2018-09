Els berguedans podran intervenir directament al ple

Els veïns de Berga que ho demanin amb 10 dies d'antelació per escrit a través d'una instància podran intervenir directament al ple municipal de la ciutat i els regidors o l'alcaldessa respondran les qüestions que plantegin. Així ho preveu el flamant Reglament de Participació Ciutadana que s'ha aprovat en el ple ordinari d'aquest dijous a Berga. Aquest és una de les qüestions que recull aquest document

L'alcaldessa i regidora de Participació Montse Venturós ha declarat que l'aprovació d'aquest pla constitueix «una gran notícia perquè era un dels grans eixos « del programa de govern de la CUP «era la participació».

El reglament també suposarà que Berga pugui dur a terme els pressupostos participatius de cara el 2019 així com també crear taules de participació a través de les quals la ciutadania podrà proposar millores de serveis municipals segons ha explicat Venturós.

Quan el reglament s'hagi aprovat definitivament (un cop hagi superat el tràmit d'exposició pública ) el govern preveu fer una xerrada i una presentació pública. També s'editarà una guia «molt gràfica i visual» per poder explicar els nous drets als veïns» i aconseguir obrir el consistori als ciutadans.

Antoni Biarnés, del grup del PDeCAT ha celebrat aquets reglament i ha demanat al govern que "se'n tregui suc" així com també al ciutadans qu ele facin servir no només per queixar-se sinó per fer-hi aportacions.

En uns termes similars s'ha pronunciat la portaveu del grup d'ERC, Ermínia Altarriba.