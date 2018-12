L'Ateneu Barcelonès premia el bibliòfil i advocat Ramon Felipó

Ramon Felipó ha estat premiat per l'Ateneu Barcelonès en la celebració del Dia de l'Ateneu. La institució li ha reconegut la trajectòria de servei a l'Ateneu, del qual és soci i on fa pocs dies va omplir la sala principal amb la presentació del seu darrer llibre La Ginesta. Felipó ha estat reconegut al costat de prohoms de la investigació com l'oceanògrafa especialista en microbiologia marina Josefina Castellví i l'escriptor valencià Joan Francesc Mira.

Rosa Serra, historiadora i directora de la revista L'Erol, de l'Àmbit de Recerques del Berguedà, va elogiar la figura i l'obra de Ramon Felipó, a qui va situar en un complex que ha anomenat Univers Felipó que ha definit en tres planetes: el dels llocs vivencials, el de la comunicació i el planeta de l'Ateneu Barcelonès.

De la crònica amb articles gairebé a tots els diaris del país, Felipó ha passat a les publicacions, i ja n'acumula més d'una vintena. Ha escrit i publicat sobre tradicions patriòtiques i cultura popular i tradicional, llibres sobre Queralt, el Pi de les Tres Branques ,la Patum i l'últim, La Ginesta a la revista berguedana L'Erol.

L'historiadora Rosa Serra va definir en la seva intervenció a Felipó com una persona «amb caràcter, local i cosmopolita, rural i urbà, xafarder i investigador, pacient i impacient, gelós i generós... apassionat i apassionant».