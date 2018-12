Gironella planta cara a la boira amb l'escudella de blat de moro escairat

Gironella planta cara a la boira amb la Fira de la Puríssima i l'escudella de blat de moro escairat que s'ha repartit aquest migdia entre centenars d'assistents que se l'han menjat 'in situ' o bé se l'han endut cap a casa. Enguany, ha presidit l'acte la consellera d'Empresa i Coneixement Àngels Chacón. Ella i la resta d'autoritats encapçalades per l'alcalde David Font han explicat que no farien el tast previ al repartiment del tradicional plat en solidaritat amb els presos independentistes en vaga de fam i la resta.

El que sí que ha tastat l'escudella elaborada pels cansaladers del poble ha estat el cuiner berguedà Pere Venturós, xef del restaurant Terra. Un cop ha donat el vist i plau el voluntaris han procedit a fer-ne el repartiment a tothom.

I si al barri vell el protagonisme se centrava en el blat de moro escairat a l'Avinguda de Catalunya s'ha viscut un matí d'alçada i ple d'animació gràcies a les colles geganteres i els grallers de Gironella, la Mulassa de Barcelona, Illastrell, Poble Nou de Manresa, Navàs, Prats de Lluçanès, Callús, Artés, Cardona, Montmajor, Calders, taradell, Espinalbet i Puig-reig.

A la plaça de la Vila el protagonisme ha estat per a les parades de productes agroalimentaris, de Nadal i també tallers per a la quitxalla i altres activitats a l'església Vella com la presentació del projecte de L'Escairador o demostracions de cuina o l'exposició del concurs de pessebres a la Casa Arxiu i la cantada de nadales, entre d'altres.

Activitats de tarda

A la tarda hi ha previst la celebració per primer cop de la FiraTast. Elaboradors de proximitat oferiran tastos als visitants a la plaça de la Vila on a les 6 es farà l'encesa de les llums de Nadal amb Fluor xou. A 2/4 de 8 del vespre al pavelló municipal tindrà lloc la presentació dels equips de l'Atlètic Gironella i a les 8 la quina que organitza l'entitat.