El pont registra ocupacions superiors al 90% a les comarques de muntanya de la Catalunya Central

Les comarques de muntanya de la Catalunya Central han registrat ocupacions superiors al 90% aquest pont de la Puríssima. Una xifra que fins i tot s'ha superat en comarques com el Moianès o la Cerdanya.

El president de l'Associació de turisme rural del Berguedà, Jordi Pellicer, que subratlla que aquest pont sempre té una "molt bones dades d'ocupació, cosa que es repeteix de cara a les festes de Nadal i el Cap d'Any". Enguany ha rondat el 90% al conjunt de cases rurals. La majoria d'hostes provenien de Barcelona o la seva àrea metropolitana.

"És un client familiar que vol passar els dies previs a Nadal en família, estar en contacte amb la natura anant a buscar el tió, fent activitats relacionades amb el món rural i visitant també les fires i mercats de la comarca", ha detallat Pellicer. El president de l'Associació de turisme rural del Berguedà diu que l'ocupació per la Puríssima "depèn molt de si cau entre setmana o no, ja que si coincideix amb el cap de setmana, les xifres són molt millors".

A Montserrat, una de les zones turístiques del Bages i de la Catalunya Central, s'han complert les expectatives i l'ocupació ha estat similar a la d'altres anys, tot i que l'any passat el pont va tenir un dia més. Segons el director d'Hosteleria LARSA-Montserrat, Raimon Olivella, les Cel·les Abat Marcet han rondat el 90% i l'Hotel Abat Cisneros un 70%. Olivella explica que tenen "uns clients molt fidels que repeteixen any rere any". La majoria són catalans i tenen com a tradició passar aquestes dates a Montserrat. Amb tot, també s'hi han allotjat clients de França, Itàlia i els Estats Units.

El gerent de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i d'Osona, Antoni Dinarès, que ha assegurat que "el desembre és el millor mes de l'any" per aquest sector.



Dificultats per trobar taula per dinar

També hi ha hagut excel·lents registres d'ocupació als hotels i restaurants de les pistes d'esquí de la Cerdanya. De fet, la directora comercial de La Molina, Marta Viver, reconeix que estan "molt contents" i explica que si bé només tenien el 20% de l'estació oberta, els visitants han aprofitat per fer altres activitats.

En aquest sentit, Viver posa en valor la dinamització que des de fa anys porta a terme La Molina i les "moltes possibilitats" que ofereix. "Evidentment que necessitem neu, però si tenim ponts amb temps assolellat també som un destí molt apreciat".

La directora comercial concreta que tant els hotels com els restaurants de la zona han vist com s'omplien. "Els diferents establiments que hem consultat coincideixen a dir que en moments ha estat complicat trobar taula per dinar. La gastronomia d'aquí també és un reclam i això ho sabem", assenyala.