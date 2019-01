Creu Roja recapta més de 2.000 euros per a la campanya de joguines de Nadal

115 nens i nenes del Berguedà rebran regals la nit de Reis gràcies a Creu Roja Joventut. En concret, seran 342 jocs i joguines educatives i material escolar que es distribuiran entre les famílies que ho necessitin, seleccionades pels serveis socials municipals i del Consell Comarcal del Berguedà.

El repartiment es farà als municipis de Gironella, Puig-reig, Bagà, Cercs, Montmajor, Guardiola, Borredà i la Pobla de Lillet. Cal recordar que, a Berga, la campanya de joguines és a càrrec de Càritas, que un any més ha buscat Reis per participar en la iniciativa solidària per atendre 160 infants.

En el cas de Creu Roja Berguedà, com en les darreres edicions, les joguines que es repartiran s'han pogut comprar amb els diners recollits dels tallers organitzats a Gironella els mesos de novembre i desembre. Els participants han fet una aportació per gaudir d'una activitat lúdica o formativa. En total s'han recaptat 2.025 euros, que s'han destinat a la campanya de joguines.