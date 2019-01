El Berguedà concentra sis dels 37 pobles de menys de cent habitants de tot el país

Amb un total de 26 habitants oficialment empadronats, un menys que en el registre anterior, el municipi berguedà de Gisclareny es referma com el poble més petit de Catalunya, després que el 2017 prengués aquesta distinció a una altra població de la mateixa comarca, Sant Jaume de Frontanyà, que l'havia ostentat durant anys. De fet, el Berguedà és el rei sense discussió dels micropobles de Catalunya, tal com posa de manifest el darrer padró municipal oficial que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va fer públic ahir.

La comarca hi ha consolidat quatre dels deu municipis amb menys població del país. I tres ocupen les tres primeres posicions d'aquest rànquing català. Als casos ja esmentats de Gisclareny i Sant Jaume de Frontanyà –que s'ha mantingut inamovible entre un padró i l'altre amb 30 habitants–, els segueix Fígols, que en té un total de 42, els mateixos que la Febró, a la comarca del Baix Camp, i que Forés (Conca de Barberà). En aquest top ten també hi ha un altre municipi berguedà, el de la Quar, que, tot i que en aquest nou padró (que és a 1 de gener del 2018) ha crescut de 3 habitants en relació amb l'anterior fins a situar-se en un total de 60, es manté en el rànquing empatat amb Savallà del Comtat (Conca de Barberà), just després de Cava (Alt Urgell), amb 46 habitants, i de Senant (Conca de Barberà), amb 47; i just davant d'Arres (Val d'Aran), amb 63 habitants.

De fet, el Berguedà encara té una altra estadística que el fa mereixedor del títol de comarca dels micropobles. I és que és la que concentra més municipis de menys de cent habitants: sis en total.

A banda dels quatre ementats, cal afegir-hi també Castell de l'Areny, amb 72 persones empadronades, i Capolat, amb 96. Al conjunt de Catalunya hi ha un total de 37 pobles per sota del centenar d'habitants, repartits entre 17 comarques. Després del Berguedà, la que en concentra més és la Conca de Barberà, que en té cinc.

L'existència de municipis petits és la tendència general al Berguedà, on cada cop més la població és més envellida. Dels 31 municipis que hi ha a la comarca del Berguedà, més de la meitat tenen menys de 300 habitants registrats, segons la darrera actualització del padró. Concretament són 18, que van des dels 27 de Gisclareny fins als 265 de Saldes. En canvi, a la part alta de la llista, amb més de 2.000 habitants, únicament hi ha cinc municipis. A banda de Berga (16.199 habitants), Gironella (4.834 habitants) i Puig-reig (4.094 habitants), que són els pobles més grans, únicament Avià, amb 2.250 i Bagà, amb 2.152, superen la ratlla dels dos milers.



Municipi sense nucli urbà



El que estadísticament s'ha refermat com el municipi més petit de Catalunya en nombre d'habitants, Gisclareny, té una superfície de 3.646,56 hectàrees i és situat al nord del Berguedà a una altitud de 1.340 metres. Segons l'Idescat, hi ha registrats 37 habitatges i menys d'una cinquantena de vehicles.

Gisclareny no té pròpiament un nucli urbà. Els nuclis habitats són el barri del Roser, on hi ha l'ajuntament, edifici que fins al 1972 va acollir l'escola del poble; l'església parroquial i el cementiri; el barri de Berta (les 5 cases que es veuen un cop s'arriba a Gisclareny pel coll de l'Escriga), el barri de la Bena amb 11 cases, el barri de Vilella amb 7 cases habitades, més el de la zona de l'obaga, on hi ha la font de l'Adou.