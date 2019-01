S'obren les inscripcions per obtenir el distintiu de sostenibilitat Biosphere

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha obert el termini perquè empreses i les administracions públiques puguin adherir-se al compromís per a la sostenibilitat obtenint la distinció Biosphere al Berguedà.

Ja des del 2017 la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona treballen per potenciar aquest distintiu a la província de Barcelona. Al Berguedà hi ha 23 empreses que disposen de la distinció: 5 associacions i administracions públiques, 9 recursos i oficines de turisme, 6 allotjaments i restaurants i 3 empreses d'activitats i serveis

L'Agència vol potenciar que en aquesta nova edició 2019, augmenti la participació dels ajuntaments comarcals i així com tot tipus d'empreses i entitats. El procés d'adhesió permet als associats fer una autoavaluació en línia de les seves instal·lacions per detectar les mancances, també participen en formacions i tallers i reben la visita d'un consultor per millorar els aspectes diversos que s'inclouen en el projecte a través d'un pla de millora energètic i de sostenibilitat valorat en uns 300 euros. Formar-ne part costa 80 euros el primer any i 40 el segon.