ERC Berga demana consensuar canvis en el projecte de millora de la C-16

ERC Berga ha realitzat dues consideracions sobre el nou projecte del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per a la millora de la carretera C-16, amb un tercer carril reversible. La formació berguedana demana una reunió amb els grups polítics de la ciutat per consensuar els canvis.

La primera consideració fa referència a la proposta que es presenta per a l'entrada centre de Berga. En el projecte es volen construir dues rotondes elevades sobre el terreny i la carretera per així permetre la comunicació entre les dues bandes de la carretera. Els republicans entenen que l'impacte ambiental i paisatgístc d'aquesta opció no es pot permetre i que cal apostar per opcions menys agressives cap a l'entorn de la ciutat.

La segona consideració d'ERC sobre la millora de la C-16 fa referència a la informació que ha arribat a la ciutat sobre els treballs que s'han desenvolupat aquest darrer any sobre aquest projecte. «Amb els terminis actuals, tenim certa sensació d'anar a contrarellotge i d'estar mancats de temps per a reaccionar i proposar canvis. Quan s'inicien debats importants és quan més cal debatre, però no només als despatxos, especialment al carrer», detallen.

ERC entétn que era responsabilitat de l'equip de govern de la CUP traslladat tota la informació a la ciutat per així començar un debat molt necessari i important, així com posar els recursos tècnics a treballar per arribar a la millor opció per la ciutat.

Per aquest motiu han demanat una reunió urgent amb tots els grups polítics per consensuar les actuacions a incidir en el projecte actual i adaptar-lo a les necessitats de futur de Berga.