Un centenar de persones participen al primer Simposium ibèric sobre rastreig de fauna salvatge a Bagà

Bagà acull des de divendres 25 i fins diumenge 27 el primer Simposium ibèric sobre el rastreig de fauna salvatge organitzat pel Grup de Recerca de l'Escola de la Natura de Parets del Vallès i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquest acte aplegarà un centenar de persones. Fa dies que les inscripcions estan tancades.

Fonts de l'organització han explicat que aquest Simposium «pretén ser un lloc de trobada per a naturalistes apassionats pels rastres de fauna salvatge, i a la vegada ofereix la possibilitat d'aprendre de la mà d'experts». Les fonts esmentades han afegit que «la tècnica del seguiment i interpretació de rastres és una eina respectuosa per al coneixement, estudi i conservació de la fauna». Així mateix «esdevé un instrument imprescindible per al seguiment de fauna en zones de muntanya, especialment en presència de neu; o en terrenys de plana on la pols i el fang faciliten aquest seguiment».

Durant els tres dies es portaran a terme diferents activitats complementàries. Divendres al matí es realitzarà un Curs de rastreig a la seu del parc natural del Cadí-Moixeró. El Simposium es desenvoluparà divendres tarda i dissabte al Casal de la Vila de Bagà. Mentre que el diumenge es farà una sortida al Parc natural acompanyats de tècnics de fauna de la Generalitat. Fonts de l'organització han explicat que «es confia que els episodis de neu d'aquests dies als Pirineus faciliti la localització de rastres durant la sortida» esmentada.