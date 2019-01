La plataforma de suport a Venturós busca voluntaris per fer una performance a Berga

La Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de Berga, creada l'any passat per tal de donar suport a l'alcaldessa inhabilitada de la ciutat Montse Venturós, ha fet una crida per trobar un centenar de persones per participar en una performance en defensa de la llibertat d'expressió.

Sota el lema «Prou amputacions!», el dissabte 16 de febrer a 2/4 d'1 del migdia, el carrer Major de la ciutat, esdevindrà l'escenari d'aquesta acció que tindrà diferents escenes per simbolitzar els atacs a la llibertat d'expressió que es viuen a Catalunya, entre altres llocs de l'Estat. En la primera de les set escenes previstes es veu una persona al mig de la plaça de Sant Joan que comença a cridar per la llibertat d'expressió. Seguidament una altra entra en escena, li tapa la boca i la silencia. Les dues persones lluiten. A continuació una tercera s'afegeix a les dues primeres i intenta tapar-los la boca i així es va repetint l'acció de mirar de fer callar els personatges anteriors. Una metàfora dels intents per silenciar les veus que l'establishment no rep de bon grat. D'aquesta manera es va formant una cua de gent al llarg del cèntric carrer Major «i tothom tapa la boca de la persona que té davant fins a arribar a la plaça de Sant Pere», segons han explicat fonts de la plataforma.

Els organitzadors preveuen que s'hi pugui afegir públic allà mateix i que hauria de ser possible arribar com a mínim a les 100 persones, segons ha explicat a Regió7 Ernst Krose, un dels promotors de la proposta, que té l'assessorament escènic de la berguedana Lydia Canals, directora de Tràfec Teatre, així com també del fotògraf Jordi Plana, que també col·labora en aquest muntatge.

Les mateixes fonts han indicat que un cop la corrua de participants arribi a la plaça de Sant Pere, «un acaba ofegant l'altre» i tots els personatges queden «a terra com morts enmig d'un gran silenci, fins que amb un fil d'oxigen [que representa que els queda] cadascú comença a inflar un globus blanc on hi ha escrites tot de paraules». La darrera escena serà una gran explosió de globus i el crit de les veus silenciades per tota la plaça clamant «llibertat!».

Fonts de l'organització han explicat que «s'emetran discursos i veus internacionals que hagin estat silenciades al llarg de la història». Justament, Jordi Plana serà l'encarregat de fer una selecció d'aquests discursos i intervencions arreu del món.

L'organització demana a les persones interessades que s'hi inscriguin ( democraciavstribunals@gmail.com) «per garantir que cobrim el nombre de gent requerit». La durada serà inferior a una hora i es preveu fer un assaig el divendres 8 de febrer.