El govern de Berga demana disculpes per la poca eficiència de la neteja de la nevada

«El resultat de la nevada de dimecres a Berga és negatiu per la ciutat» .Així ha començat la seva compareixença de premsa Oriol Camps, l'alcalde accidental de Berga aquest divendres per fer balanç de la neteja de la nevada a Berga molt criticada per representants d'entitats veïnals i també pels principals grups a l'oposició que l'han qualificat d'insuficient.

Oriol Camps ha admès que encara avui hi ha carrers i espais on no s'hi pot circular amb normalitat per la presència de capes de gel que no s'han netejat. «És una evidència que és responsabilitat de l'Ajuntament el manteniment de la via pública i poder-la fer servir i minimitzar les conseqüències d'inclemències meteorològiques severes com és el cas».

L'alcalde accidental de Berga ha assegurat que «evidentment, els veïns tenen raó de queixa, l'equip de govern també vivim a la ciutat i tenim gel a la porta de casa, també en patim els problemes, això ens porta a comprendre que la resta de la població pugui estar disgustada». Oriol Camps ha dit que «ens toca demanar disculpes perquè els carrers encara no es troben a dia d'avui al 100% en capacitat d'ús normal».

El responsable polític berguedà ha indicat que els equips de la brigada municipal i la maquinària del consistori continuen treballant per retirar les clapes de gel dels carrers més obacs on encara hi ha aquest divendres, dos dies després de la nevada, hi ha dificultats de mobilitat «per intentar restablir la normalitat a totes les vies de la ciutat» i perquè aquets dissabte es pugui celebrar el mercat setmana al passeig de la Indústria El Vall. Així mateix ha volgut agrair «la comprensió dels veïns».

Oriol Camps ha explicat que el dispositiu municipal de neteja de la neu «és similar al d'altres nevades i que se'ns havia dit que funciona molt bé». Es tracta d'un operatiu que és «dinàmic», els recursos s'activen en funció de les necessitats en base a criteris tècnics per tal de «maximitzar-los. En una situació d'emergència es posen en marxa tots els recursos disponibles» que són tots els efectius de les brigades municipals, més el d'empreses externes que es contracten, en total una vintena de persones més la maquinària. Fins aquest divendres s'han escampat 24 tones de sal, una xifra similar a la d'altres episodis.



Neu gelada

El que ha fet diferent aquesta nevada, segons Camps és en primer lloc que la de la nit no estava anunciada en cotes com les de Berga. «Quan hi han avisos es fan previsions d'actuació a molt curt termini que permeten adequar el dispositiu». Davant l'evidència que nevava al vespre, la màquina llevaneu va sortir a treure neu a 2/4 de 10 del vespre i va estar treballant tota la nit. Camps ha matisat que a la nit el personal que fa la neteja manual de la neu no pot treballar. El problema, ha indicat és que a les 4 del matí de dijous «deixa de nevar i cau la temperatura moltíssim. Hi ha una part de la neu que queda compactada i es glaça» i el gel costa més de treure que la neu. Segons Camps actualment a Berga «queden capes de gel en llocs obacs» que s'han de treure de forma manual que és més lent.



Punts de sal

Sobre les crítiques per l'absència de contenidors de sal als carrers a disposició dels veïns, Oriol Camps ha dit que no s'han posat perquè han prioritzat destinat les dues persones i el vehicle que es mobilitzava per distribuir-los a fer tasques de neteja de la neu. «Hem arribat a la conclusió que una part molt important de la sal» dels dipòsits que es posaven als carrers «no es consumia». L'alcalde accidental ha dit que el fet que ara no s'hagin fet servir no vol dir que no es puguin utilitzar en el futur. «És una eina més, un recurs amb què es compta»