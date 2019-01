El govern de Berga es disculpa per la mala neteja del gel i la neu

L'alcalde accidental de Berga, Oriol Camps, ha admès que «el resultat de la nevada de dimecres a Berga és negatiu per a la ciutat». Dos dies després de la nevada, ahir, encara hi havia carrers on no es podia circular amb normalitat per la presència de capes de gel que no s'havien retirat.

L'alcalde accidental de Berga va assegurar que, «evidentment, els veïns tenen raó de queixa, l'equip de govern també vivim a la ciutat i tenim gel a la porta de casa, també en patim els problemes, això ens porta a comprendre que la resta de la població pugui estar disgustada». Camps va apuntar que «ens toca demanar disculpes perquè els carrers encara no es troben avui [ahir] al 100% de capacitat d'ús normal».

Ahir, els equips de la brigada municipal i la maquinària del consistori van continuar treballant per retirar les capes de gel dels carrers més obacs «per intentar restablir la normalitat a totes les vies de la ciutat» i perquè avui, dissabte, es pugui celebrar el mercat setmana al passeig de la Indústria. Camps va agrair «la comprensió dels veïns».

Camps va explicar que el dispositiu municipal de neteja de la neu «és similar al d'altres nevades i que se'ns havia dit que funciona molt bé». És un operatiu flexible, els recursos s'activen en funció de les necessitats sobre la base de criteris tècnics per «maximitzar-los. En una situació d'emergència es posen en marxa tots els recursos disponibles», que són tots els efectius de les brigades municipals, més el d'empreses externes que es contracten, en total, una vintena de persones més la maquinària. Fins ahir s'havien escampat 24 tones de sal, una xifra similar a la d'altres episodis. A la nit, la màquina llevaneu va sortir a retirar-ne a 2/4 de 10 del vespre i va estar treballant tota la nit. Quan va deixar de nevar dijous a les 4 de la matinada, va començar a glaçar. « Hi ha una part de la neu que queda compactada i es glaça», i el gel costa més de treure que la neu. Sobre les crítiques per l'absència de contenidors de sal als carrers a disposició dels veïns, Camps va dir que no s'han posat perquè han prioritzat destinar les dues persones i el vehicle que es mobilitzava per distribuir-los a fer tasques de neteja de la neu. «Hem arribat a la conclusió que una part molt important de la sal» dels dipòsits que es posaven als carrers «no es consumia». Camps va dir que el fet que ara no s'hagin fet servir no vol dir que no s'utilitzin en el futur. «És una eina més, un recurs amb què es compta».