Els corredors faran ús d'una aplicació per fer els senders i utilitzar els serveis

L'estació de trail del Berguedà funcionarà a través d'una pàgina web que permetrà als corredors tenir accés a les rutes, als temps i a les guies d'usos i altres serveis. Tot i que, evidentment, els corredors poden fer ús no controlat dels senders, perquè estan a l'aire lliure, amb aquesta aplicació podran disposar de totes les possibilitats que ofereix el projecte capitanejat pel Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de la Pobla de Lillet, Bagà, Guardiola, Sant Julià de Cerdanyola i la Nou de Berguedà.

Tal com ha avançat el conseller d'Esports del Consell Comarcal, Abel Garcia, els usuaris hauran de registrar-se a través del web de l'estació de trail específica del Berguedà a través de la qual es gestionaran tots els serveis. Perquè sigui pràctic, els corredors podran fer servir l'aplicació a través dels mòbils, un fet que permetrà als usuaris anar a córrer sense perill de perdre's, ja que també els permetrà estar geolocalitzats constantment, així com controlar les rutes i els temps.

El fet d'estar inscrits al web de l'estació de trail obrirà la porta als corredors a gaudir dels serveis que s'oferiran als equipaments esportius dels municipis que formen part del projecte. Garcia ha avançat que per fer servir aquestes zones de serveis caldrà realitzar un registre previ a través de l'aplicació web i descarregar-se un codi que permetrà, a canvi d'un preu públic, que els corredors puguin fer ús de les dutxes, els armariets i els vestidors de les instal·lacions esportives dels municipis durant 12 hores, on podran entrar i sortir tantes vegades com ho necessitin. Segons ha explicat Garcia, aquest sistema ja s'utilitza en altres equipaments esportius, i ha avançat que serà a través d'uns dispositius automàtics que els usuaris podran accedir-hi, «aprofitant d'aquesta manera les noves tecnologies i donant totes les facilitats als corredors».

En el cas de Guardiola de Berguedà, els corredors podran utilitzar els serveis de la zona de les piscines; a Bagà i a la Pobla de Lillet, els vestidors del pavelló municipal, o també de la piscina; i pel que fa a Sant Julià de Cerdanyola, únicament es podrà gaudir dels serveis durant la temporada d'estiu. El conseller espera que aquesta aplicació que ha adquirit l'ens comarcal pugui servir, en un futur proper, per a altres iniciatives similars que permetin l'ús d'instal·lacions esportives sense haver d'accedir a la totalitat de l'equipament, únicament restringint l'accés a una part. També ha recordat que no només seran serveis destinats a les persones de fora, sinó que podran fer-ne ús entitats i particulars del Berguedà.