El Consell retira una imatge de «Pastureig al Berguedà» pel malestar del sector ramader

El Consell Comarcal del Berguedà ha retirat una de les imatges de la campanya de promoció turística «Pastureig al Berguedà» per captar nous visitants de Barcelona i la seva conurbació, per evitar un possible efecte crida d'accés de visitants a zones amb animals pasturant. Es tracta d'una imatge en què es veia uns ciclistes fent-se unes fotos amb unes vaques a tocar, davant del Pedraforca. La fotografia que ha generat polèmica entre el món ramader s'ha modificat, se n'han tret les vaques per evitar donar a entendre que es convida els visitants a apropar-se al bestiar, segons ha explicat a aquest diari Josep Lara, president del Consell Comarca i de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. S'hi ha mantingut el pastor per transmetre la idea que la comarca és una terra amb ramats de bestiar.

La fotografia esmentada ha generar malestar entre ramaders de la comarca expressada inicialment a Twitter i també en sectors com els Agents Rurals, segons ha admès Josep Lara. El malestar prové pel fet «de si la imatge podria donar a entendre que la gent es podien apropar als animals». Per això, « cauts i amatens a les associacions i els Rurals que ens van fer una recomanació», es va optar per retirar la imatge i modificar-la eliminant el bestiar. Lara ha reconegut que «innocentment no vam caure que hi havia hagut un antecedent» malaurat a Capolat el 2016. Aquella tardor una vaca va envestir quatre persones que van envair la zona on pasturava l'animal.

El sindicat Unió de Pagesos del Berguedà ha volgut agrair a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà que hagi retirat aquesta fotografia que «mostrava uns ciclistes fent-se una foto a tocar d'un ramat de vaques, ja que es tracta d'una conducta irresponsable en la mesura que pot provocar reaccions agressives per part d'algun animal com a defensa del seu espai o les seves cries». El coordinador d'Unió de Pagesos, Toni Bascompte, ha explicat que «el sindicat va alertar l'organisme dels possibles efectes adversos d'aquesta imatge». El Consell, però, ja l'havia retirat per la polèmica generada a Twitter, ha admès Bascompte, que es va assabentar de l'existència de la foto pels tuits. Bascompte ha dit que es podia interpretar que «es convidava la gent a venir a passejar enmig de les vaques. No era apropiat».