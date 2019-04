Les maces i els plens fan el primer pas per diferenciar el seu paper a la Patum

Les maces i els plens de la Patum podrien canviar el seu sistema de funcionament a la festa i formar dues comparses independents. De moment, membres de totes dues parts han iniciat els primers passos per parlar de quin ha de ser el seu paper a la Patum i resoldre una de les reivindicacions històriques per part de les maces: tenir més identitat dins del Corpus berguedà.

Tal com va explicar ahir a Regió7 l'alcaldessa de Berga inhabilitada, Montse Venturós, en els darrers dies s'han iniciat les negociacions perquè les maces i els plens puguin decidir quin és el paper que volen tenir a la festa. Cal recordar que actualment els plens i les maces funcionen dins d'una mateixa comparsa tot i que amb rols força diferenciats. A més a més, al darrere hi ha una reivindicació històrica dels membres de les maces: tenir més autogestió dins de la festa, i fins i tot, poder formar una comparsa pròpia amb un cap de colla independent, tal com ja havien intentat anteriors vegades sense èxit.

A hores d'ara, però, l'únic que és real és que s'han iniciat els passos perquè es prengui una decisió de mutu acord entre representants de les dues parts. Segons va detallar Venturós, en la darrera reunió del Patronat de la Patum va presentar-se un principi d'acord signat per tres representants de les maces, dos vestidors de plens i la mateixa Venturós per començar a parlar de quin ha de ser el sistema de funcionament de les dues parts a la festa, tenint en compte que actualment ja hi ha una certa independència de les maces, per exemple, en els salts de la Patum de Lluïment. Venturós ha deixat clar que, a hores d'ara, no s'ha efectuat la creació de cap comparsa nova de les maces, tot i que en els darrers dies, a través de les xarxes socials han aparegut nous comptes on les maces s'identifiquen com una comparsa pròpia. No obstant això, s'ha mostrat molt positiva per l'actitud dels membres que representen les dues parts. «Hi ha una voluntat d'entesa i d'arribar a un acord», va afirmar. Aquest fet, inèdit, suposa reconèixer que hi ha una situació anòmala dins de la comparsa que les dues parts volen resoldre. Segons Venturós, aquest principi d'acord pretén que les dues parts exposin quina és la seva voluntat de funcionar dins de la festa, i a la vegada, contraposar les diferents opinions per poder arribar a una decisió final, «en la que es respectin totes les propostes».

Ara per ara, les maces tenen una primera proposta d'acord que han de passar als representants dels plens perquè hi puguin dir la seva i no hi ha cap termini establert per tancar cap proposta definitiva.