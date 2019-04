Olvan aprova el canvi de nom del carrer Mestre Mallas pel d'1 d'octubre

L'Ajuntament d'Olvan ha aprovat per unanimitat que el municipi tingui un carrer que recordi el referèndum de l'1 d'octubre i batejar un dels vials del nucli amb aquest nom. El darrer ple municipal de dimarts va acordar rebatejar l'actual carrer del Mestre Mallas pel carrer 1 d'octubre.

La presidenta de la secció local d'Olvan de l'Assemblea Nacional Catalana, Sandra Puig, ha explicat a Regió7 que el col·lectiu va presentar una instància al consistori per sol·licitar aquest canvi, tal com ja s'ha produït en altres municipis catalans, i també del Berguedà, com per exemple és el cas de Cercs, Puig-reig i Gironella. Puig ha concretat que els responsables municipals van demanar a l'ANC que es requeria el vistiplau dels veïns d'aquest vial, així com també dels propietaris dels pisos que són de lloguer. Després de recollir les signatures, segons Puig, la majoria a favor d'aquest canvi, aquesta setmana la proposta s'ha debatut al ple, on va aprovar-se per unanimitat.

A hores d'ara, tot i que el canvi es preveu que es pugui fer efectiu en breu, Puig desconeix quin és el termini perquè sigui una realitat. «Estem molt contents perquè creiem que és un homenatge a un dia que molts catalans vam viure molt intensament», ha dit.