El Taller Coloma prepara per al 28 d'abril una nova edició de la caminada solidària

El Taller Coloma escalfa motors per a la caminada solidària d'enguany, que es durà a terme el proper diumenge 28 d'abril per recaptar fons per als projectes d'aquest centre especial de treball que ja té més de tres dècades de trajectòria. La caminada, que es va presentar ahir, preveu la participació de més de 200 persones.

Enguany, la sisena edició oferirà dos recorreguts als caminadors, un de 8 quilòmetres i un altre d'11. S'iniciarà a les 8 del matí al passeig dels Abeuradors de la Vallan i s'oferirà un esmorzar per a tots els participants davant del Taller Coloma.

Les inscripcions es poden fer el mateix dia al punt d'inici i tindran un preu de 10 euros per als adults i 3 euros per als nens. A més de l'esmorzar, la inscripció inclourà una bossa del taller dissenyada per la usuària del taller Pilar Rey, i un obsequi confeccionat pels treballadors del centre, amb la particularitat que tots seran diferents.

Eva Garcia, membre de l'AMPA del Taller Coloma, va explicar que totes les persones que ja saben que no podran assistir a la caminada «poden col·laborar-hi fent un donatiu a Casa Enfruns de Cal Rosal i també a la sabateria Mercè», situada a la plaça de Sant Pere.

Els responsables de l'AMPA han fet una crida a la solidaritat i demanen la participació massiva de la comarca per ajudar el taller a poder continuar endavant.