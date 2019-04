«Vivim i treballem a Catalunya però no tenim la nacionalitat i no podem votar»

A les portes de la campanya electoral, aquest dijous Safia El Aaddam i Ahmed Nasser El Alaoui han denunciat a Berga, en un acte organitzat pel grup local d'ERC, la seva impossibilitat de votar a les properes eleccions. Són nascuts a Catalunya, hi viuen, hi estudien i hi treballen «però com que no tenim nacionalitat no votarem», han denunciat.

En les darreres setmanes han iniciat una campanya a través de les xarxes, que ha tingut molt bona acollida i un ampli suport, per posar de manifest la manca de voluntat «de l'estat espanyol d'agilitzar la burocràcia i els tràmits per facilitar la nacionalitat espanyola a persones que han vingut de fora i que treballen i viuen al territori, o bé fins i tot, a algunes nascudes a l'estat». El Aaddam ha assegurat que hi a persones que fa anys que estan esperant que se'ls resolguin aquest tràmits i no han obtingut resposta, a banda, ha denunciat "de l'elevat cost que tenen". Paral·lelament, amb aquesta campanya també fan una crida a cedir el vot, és a dir, demanen a les persones que no volen utilitzar el seu dret a vot, que ells defineixen també com un privilegi, a cedir-lo a aquelles que, tot i no tenir el dret per no disposar de la nacionalitat, sí que volen fer-ho.

Jordi Niubó, membre de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme ha encoratjat als impulsors de la iniciativa a continuar el seu camí de denuncia i de difusió i ha anunciat el suport de l'entitat berguedana amb la campanya per mantenir la lluita contra els atacs als drets de les persones.

A l'acte d'aquesta tarda, al casal cívic de Berga, també hi ha participat Najlae El Moussaoui, que tot i que fa quinze anys que viu a Catalunya, no pot participar del procés electoral ni tampoc formar part d'una candidatura als propers comicis, tal i com li havien proposat. "Fa anys que visc aquí, treballo aquí, els meus fills van a l'escola aquí, però no puc votar ni tampoc formar part d'una llista, perquè no tinc la nacionalitat. Em feia molta il·lusió, perquè hi estic implicada, però legalment no em deixen", ha denunciat.

El secretari d'Igualtat i Migracions de la Generalitat, Oriol Amorós, ha afirmat que "hi ha una anomalia quan hi ha un milió de persones que no poden votar quan hi ha i municipis a Catalunya on un prop d'un 30 % de la població no podrà triar el seu alcalde a les properes municipals". En aquest sentit, ha assegurat que " hi ha una anomalia democràtica on persones que viuen al seu país no poden fer-ho de ple dret" i que a la vegada, farà que "la societat d'acollida no prengui consciència si totes les persones no participen a tots els àmbits de la mateixa". Amorós ha recordat que la Generalitat no té competències en l'accés al dret a vot, tot i que ha anunciat que té intenció de "promoure una llei per facilitar aquest accés a la nacionalitat i aconseguir que no discrimini segons l'origen de procedència ni l'origen social". Es tracta, però, d'una reforma legislativa en la que l'estat ha de tenir la darrera paraula.

Ramon Camps, alcaldable d'ERC a les municipals a Berga, ha tancat l'acte que ha aplegat una vintena de persones.