Una troballa casual que no tenia res a veure amb la Patum

? L'historiador especialista en temes de Patum Albert Rumbo es trobava immers en la cerca d'informació i material històric per a la confecció d'un llibre sobre la història els gegants vells de Súria, que va ser presentat la setmana passada sota el títol Els Gegants de Migmón. L'odissea centenària dels Gegants Vells de Súria. De forma del tot casual, doncs, l'arxiver va fer aquesta troballa a l'Arxiu de la Unió Excursionista de Sabadell, lloc on cercava documentació perquè els gegants de la vila del Bages havien estat llogats, en el seu inici, a la ciutat vallesana. «La seva secció d'història té un arxiu força important», destaca Rumbo, i posseeix arxius de «membres de l'agrupació que visitaven altres llocs» i els fotografiaven, com en aquest cas a Berga, a la Patum, explica l'especialista.

Rumbo diu que difícilment hi ha més coses relacionades amb la celebració berguedana, tot i que sí que guarda alguns arxius sobre la capital. L'historiador ha ajudat l'arxiu de l'entitat sabadellenca a documentar algunes de les seves imatges, fos per complementar informació o per destriar arxius que de manera errònia s'havien atribuït a la ciutat de Berga.