Esquerra aposta per la participació ciutadana per dibuixar la Berga del futur

Per l'esquerra, Aleix Camprubí i l'alcaldable Ramon Camps, aquest divendres D.C.

Esquerra s'ha compromès a comptar amb la ciutadania perquè diguin com volen que sigui Berga en les properes dècades. La transparència i la participació ciutadana «és cabadal» i un dels quatre eixos del programa electoral que els republicans han presentat aquest divendres. L'alcaldable Ramon Camps ha exposat que «hi ha un pilot de coses que tots en parlem però no sabem encara que en farem». Els republicans volen que els berguedans opinin i que les conclusions esdevinguin «un projecte de ciutat». El primer objectiu d'ERC serà fer un pla estratègic pel barri vell.

Una altre d els prioritats del programa d'ERC és convertir Berga en la Capital de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Camps creu que cal dinamitzar l'àmbit cultural «omplint l'agenda d'activitats cada cap de setmana» amb propostes culturals «permanents i de qualitat, que ompli de cultura i oci la ciutat cada setmana».

El tercer fil conductor del programa republicà per Berga és l'atenció a les persones, el que Ramon Camps ha definit com «cuidar la gent de Berga». Inclou potenciar la cohesió social «amb totes les eines que té l'ajuntament, que són més de les que ara com ara està fent servir, i fer-ho de forma transversal en totes les polítiques. El programa posa el focus en els col·lectius més vulnerables». I també en la necessitat d'arranjar els carrers i places i serveis.

El quart eix és el d'aconseguir una ciutat sostenible. Ramon Camps ha posat com a exemple de les polítiques a aplicar la feina feta en aquest mandat per l'Ajuntament d'Avià. En aquest camp Esquerra proposa fer la reivindicada estació d'autobusos



Un programa treballat



El president de la secció local d'Esquerra Berga Aleix Camprubí ha explicat que el programa neix del treball dels darrers 5 anys. «Algunes idees i propostes sorgeixen de la confecció del programa del 2015, on es va fer una gran tasca de parlar amb tothom, especialment amb moltes entitats, s'hi afegeixen la feina que ha anat fent el partit en el dia a dia de la ciutat i de l'Ajuntament, i les trobades i el treball que Esquerra ha tingut la sort de fer amb entitats, associacions i també amb gent a títol individual que ens ha ajudat». El partit va crear grups per a les diferents àrees del programa, «per finalment acabar debatent les propostes i tancant el document en un parell de jornades temàtiques»

Aleix Camprubí ha presentat el lema de campanya : Més Esquerra, Més Berga