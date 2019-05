La Generalitat no desdoblarà la línia de P3 de l'escola de Sant Joan de Berga

Si res no canvia, el proper curs 2019-2010 no hi haurà segona línia de P3 a l'escola pública de Sant Joan com reclamen els pares i mares i els professors. La decisió l'ha comunicat la directora d'Educació a la Catalunya central Dolors Colell que aquest divendres s'ha reunit amb una representació de la comunitat docent a porta tancada, en una trobada en la que també hi ha estat la delegada del Govern a la Catalunya central Alba Camps. Un cop acabada la reunió, Dolors Colell ha conversat amb els pares i mares que dijous van iniciar una tancada al centre per reclamar aquesta línia per l'escola on hi ha 28 pre-inscrits, 3 més dels previstos en les ràtios del departament que són de 25 per cada grup de P3.

En declaracions a Regió7, Dolors Colell ha dit que «la segona línia a Berga no la necessitem» perquè el departament d'Educació oferta 75 places en tres grups i «tenim 56 demanades entre Sant Joan i Santa Eulàlia. «No podem posar un grup més perquè tenim encara 19 vacants per omplir». A P3 cap grup quedarà per sobre dels 25 que és la ràtio» d'aquest grups. I ha afegit que «nosaltres garantim una plaça pública per tot aquell que ha fet aquesta demanda».

Els pares han retret a Dolors Colell que el departament d'Educació no els doni la segona línia després dels esforços que s'han fet «per dinamitzar l'escola» i promoure-hi les pre-inscripcions per recuperar la segona línia que es va perdre aquest curs per la baixa inscripció. La directora ha conversat amb els pares i ha hagut d'escoltar queixes perquè se senten maltractats. «Tenim la impressió que ens heu estat prenent el pel» li ha dit una mare. També li han dit que hi ha anat per intentar apaivagar la campanya reivindicativa del centre que s'escau en plena campanya electoral del 26-M.

Quan Dolors Colell ha marxat, la presidenta de l'AMPA de l'escola de Sant Joan Arantza Rey ha explicat que la segona línia «només és la punta de l'iceberg» del malestar que es viu a la comunitat educativa de l'escola per les retallades del darrers any. Aquest curs s'ha perdut una línia i una jornada i mitja entre d'altres serveis retallats. Això fa que la comunitat educativa estigui «molt preocupada» pel futur de la seva escola

El director de l'escola Ramon Gassó ha explicat als pares i professors que les representants del departament d'Educació els han ofert reforçar la plantilla de P3 de cara al proper curs escolar per afrontar una línia de P3 amb 25 alumnes.



Segona nit de tancada

L'assemblea de pares i mares i professors de l'escola pública ha decidit que aquest nit mantindran la tancada a l'escola. La tancada va començar dijous i es fa fora dels horaris lectius perquè no afecti l'activitat lectiva. Pares, mares i professors ha irromput al debat de la campanya del 26-M que s'ha fet aquest divendres al pavelló de Suècia organitzat per Televisió del Berguedà amb una pancarta reivindicativa. Han aconseguit que els alcaldables dels partits els hagin signat un document on es comprometen a pressionar als seus respectius partits per fer efectiu el compromís d'àmbit nacional de baixar les ràtios d'alumnes a les aules. Els representants de les diferents formacions han signat un document on es comprometen a demanar una reunió urgent amb representanst del departament d'Educació de Barcelona tal i com el shan demanat els representants de la comunitat educativa.