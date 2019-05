Divendres se sortegen les places per veure la Patum des del balcó del consistori

Divendres a les 6 de la tarda, la sala de plens de l'ajuntament de Berga, acollirà el sorteig de les places per veure la Patum des del balcó consistorial.

Aquesta és una mesura que es va iniciar el 2018 perquè tothom pugui veure la festa des d'aquest lloc privilegiat i que fins llavors estava reservat a les autoritats. El consistori berguedà posa a disposició dels veïns 368 places. 250 corresponen a les passades de dimecres i dissabte i cal fer cua per accedir al consistori. I se sortegen 100 places per veure la Patum completa de dijous i de diumenge i 18 per la Patum infantil.