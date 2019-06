Termòmetres a l'alça en el tast patumaire familiar del migdia

Les ganes de festa van combatre la calor, ahir, en el tret de sortida dels actes oficials de la Patum. Les altes temperatures que van registrar-se a Berga al migdia van marcar la passada que els quatre gegants i el tabaler van fer pel centre de la ciutat per donar per iniciats els cinc dies de festa.

Hi havia ganes de Patum. Així ho van demostrar tots els berguedans que van aplegar-se a la plaça de Sant Pere minuts abans de les 12 del migdia per donar la benvinguda a un nou Corpus. Les campanes de la plaça de Sant Pere van donar pas als primers repics del tabal i als crits i xiulets d'eufòria de la multitud que s'hi havia aplegat.

Una de les imatges del dia va ser la del termòmetre de la plaça –el de l'antiga farmàcia–, que aquesta Patum s'ha recuperat amb l'obertura de la pizzeria Vidalba i que marcava 30 graus a l'ombra. Al so de la Marxa de la Patum, interpretada per la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, el tabal i els quatre gegants van enfilar cap al barri vell dos anys després –perquè l'any passat va ploure i es va escurçar el recorregut. En un ambient familiar i amb la presència d'un públic més infantil que als salts de la nit, els patumaires van corejar les primeres melodies i van suar als primers salts.

La segona imatge del dia la va protagonitzar el berguedà Xavi Pujols. El jove, que té paràlisi cerebral i va amb cadira de rodes, va poder tocar el tabal. El tabaler, Xavier Prat, va acostar-se a ell a la plaça de les Fonts, durant la passada, per donar-li'n l'oportunitat. Entre aplaudiments, Pujols va marcar el ritme característic de la festa tot i que, com és habitual, en aquest moment de la passada la pell del tabal ja s'havia esquinçat. Per fer proves, la comitiva del tabaler ja portava el localitzador per marcar, a través de la nova aplicació mòbil de la Patum, per on passa el recor-regut. Tot funcionava a la perfecció en espera de ser d'utilitat a la nit per als patumaires més despistats.

Una imatge que no va ser nova va ser la dels quatre gegants plantats a l'aparcament de la residència Sant Bernabé. Els residents van rebre, una Patum més, la visita de la comparseria. Una visita que reben únicament un cop l'any però que no passa desapercebuda.