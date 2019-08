Fígols s'acomiada de qui va ser el seu alcalde durant 33 anys, Rossend Fígols

L'església parroquial de Fígols acollirà, avui a les 5 de la tarda, el funeral de qui va ser alcalde del municipi durant 33 anys, des del 1966 fins al 1999, Rossend Fígols Calderer. L'exdirigent va morir ahir a l'hospital de Berga als 88 any d'edat. La sala de vetlles de la funerària Ferran a Berga va romandre oberta ahir de les 10 del matí fins a la 1 de la tarda.

Rossend Fígols va ser un batallador incansable per aconseguir millores per al poble. Va estar vinculat al consistori 45 anys. En els primers anys va ser tinent d'alcalde durant el govern de Josep Guixé, que va ser batlle 22 anys i que era el pare de Josep Guixé Sancliments, que va agafar el relleu de Rossend Fígols.

Ahir, Josep Guixé, que va ser alcalde del 1999 fins al 2015, deia a Regió7 que Fígols «va ser un alcalde que va fer moltes millores per al poble, com asfaltar la carretera, portar la llum al poble, el telèfon. I tot en una època en què les subvencions eren minses. Va haver de lluitar molt». Guixé recordava ahir que Fígols «va ser un alcalde molt estimat i el votava tothom». Quan Fígols va decidir no tornar-se a presentar i Guixé va assolir l'alcaldia, li va demanar que fos tinent d'alcalde i va exercir aquesta funció com ja havia fet anteriorment amb el seu pare.

El juny del 2002 es va celebrar una trobada d'alcaldes del Berguedà per retre-li homenatge. Es va celebrar una missa a l'església de Santa Cecília de Fígols. Els as-sistents a la trobada, alcaldes de la comarca, van visitar el jaciment paleontològic de Fumanya i el Museu de les Mines de Cercs.

El desembre del 2002 va rebre la primera Medalla d'Or del Berguedà, atorgada pel Consell Comarcal. Es tractava d' un guardó de nova creació que li va lliurar la llavors presidenta de l'ens, la guardiolenca Montserrat Ribera. Amb aquest guardó, el Consell Comarcal del Berguedà va voler reconèixer la tasca que Fígols va fer pel seu municipi. Un reconeixement que «per a mi significa molt. És un dels millors premis que he rebut al llarg de la meva vida», va declarar en aquell moment Rossend Fígols a aquest diari.

Ahir, Montserrat Ribera explicava a Regió7 que Rossend Fígols era un home que «vivia molt pel poble a part de la seva vida personal». Ribera exposava que «la seva idea sempre era Fígols. Se'n va cuidar molt i va fer el que va poder, perquè hi devia haver èpoques de tot». L'expresidenta del Consell Comarcal del Berguedà explicava que «el Rossend era una persona que sentia una gran estima pel seu municipi però també pels entorns». Ribera el recorda com «una persona molt entregada».

En una entrevista concedida a aquest diari, Rossend Fígols va explicar «d'ençà del 1951 he anat coneixent tots els alcaldes del Berguedà. En alguns pobles, n'he vist a passar entre quatre i cinc» –explicava divertit–, «i això de Fígols de tenir alcalde durant dècades crec que és irrepetible». Quan hi havia Josep Guixé (pare), Rossend Fígols feia d'agutzil, «l'única època en què he cobrat alguna cosa de Fígols, perquè la resta d'anys de dedicació han estat sense cobrar ni un duro», explicava.

Després, quan va entrar a l'alcaldia, l'any 1966,va començar per a ell una època de tràfec i feina constant:«A més de fer d'alcalde, treballava de mecànic a Carbons Pedraforca, els meus pares eren agricultors i, entre una cosa i una altra, estava ocupat gairebé totes les hores del dia».

Rossend Fígols destacava que havia aconseguit fites molt importants mentre havia estat alcalde, com l'enllumenat públic,la portada d'aigües, una carretera d'accés nova al poble i l'arribada del servei de telèfon.