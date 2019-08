Maria Viso deixa el govern de Bagà per discrepàncies amb el seu partit

El mandat ha començat al consistori de Bagà amb una baixa inesperada. Maria Viso, la cap de llista de Compromís per Bagà, adscrit al PSC, ha abandonat el govern –de coalició amb Junts per Bagà (ERC)– i ha deixat l'acta de regidora per discrepàncies amb els seus companys de partit a l'hora de repartir les responsabilitats en aquest govern compartit durant la seva absència després d'haver donat a llum. Viso, en declaracions a Regió7, ha assegurat que «la decisió ha estat molt difícil», però ha deixat el càrrec després de «perdre la confiança» de les persones del seu grup.

Viso va presentar-se com a cap de llista amb Compromís per Bagà als darrers comicis. De fet, ja havia estat primera tinent d'alcalde durant els dos últims mandats en els governs encapçalats pel seu pare, Nicolás Viso, a qui va haver de substituir durant l'últim tram de la legislatura com a alcaldessa accidental perquè, per motius de salut, va haver de deixar el càrrec. Maria Viso va capitanejar el projecte per revalidar l'alcaldia al municipi.

Finalment, la seva candidatura va quedar a les portes de guanyar els comicis, amb 4 regidors, un menys que Junts per Bagà-AM (adscrit a ERC), amb 5 regidors. Davant d'aquests resultats ajustats, les dues formacions van iniciar negociacions per tancar un govern de coalició que a darrera hora va arribar a bon port. Les converses les va capitanejar Maria Viso, per part de Compromís per Bagà, i el mateix dia de la presa de possessió, després d'haver acceptat el càrrec, es va posar de part. «Jo portava tota la campanya pendent de tenir el meu segon fill, i sabia que en qualsevol moment podia passar», ha explicat. És per això, ha dit, que «ja havia parlat amb els companys de grup i els havia exposat quina era la meva proposa sobre quin havia de ser el repartiment de responsabilitats del nostre partit dins del govern».

El pacte entre les dues formacions donava a Compromís per Bagà la primera i la tercera tinència d'alcaldia, a banda d'algunes regidories com la de Drets Socials en solitari, i altres de compartides. «Al meu entendre, com a cap de llista, la primera tinència d'alcaldia hauria d'haver estat per a mi, però els meus companys no van pensar el mateix en el moment de fer el repartiment» i a l'hora de negociar i prendre les decisions –en les quals Viso no va participar directament com ja havia advertit perquè havia acabat de donar a llum i volia estar els primers quatre mesos amb el nadó– no van tenir en compte la seva proposta. «El meu interès ha estat sempre treballar pel municipi i donar continuïtat als projectes que teníem iniciats, i no m'interessen les cadires ni el poder, però entenia que com a candidata a l'alcaldia hauria d'ocupar la primera tinència d'alcaldia», ha explicat.

«Els meus companys no ho van entendre així i ni tan sols van debatre la meva proposta i van deixar-me una regidoria menor, lluny de la representativitat que creia que em mereixia com a cap de llista», ha lamentat. Un cop Viso se'n va assabentar i després de «meditar-ho», va decidir no entrar al govern i deixar l'equip de Compromís per Bagà, «perquè per a mi la confiança s'ha trencat Continuaré amb la meva feina, que no he deixat mai, i amb la meva família».

El primer tinent d'alcalde, Lluís Casas, va explicar ahir a aquest diari que, en assemblea, els 11 membres del grup van decidir que, de manera temporal, la primera tinència d'alcaldia l'ocupés algú que no fos Viso, en espera que estigués al cent per cent després de la baixa de maternitat. «Era una qüestió únicament de temps, per iniciar el mandat de la millor manera», va dir Casas. «Ens sap greu que hagi plegat, però es va decidir entre tots pensant que era la millor opció». Viso ha volgut deixar clar que «no era incompatible fer la feina al consistori i ser mare. Si hagués estat un impediment no m'hauria presentat».



Cartipàs municipal

La primera tinència d'alcaldia l'ocupa Lluís Casas, número 2 de Maria Viso, amb les regidories de Promoció Econòmica, Turisme i Joventut; i la tercera, Francisco Maldonado, el tercer de la llista de Compromís per Bagà, amb Esports i Prevenció d'Incendis. L'alcalde, de Junts per Bagà (ERC), Joan Oña, s'encarrega de les carteres de Governació, Personal, Transparència, Noves Tecnologies i Terradelles; mentre que la segona tinent d'alcalde, Pilar Grille, s'ocupa d'Economia, Hisenda i Festes. Completen el cartipàs Marc Camps, a Urbanisme; Joan Manuel González, a Educació i Sanitat; Jaume Amills, a Serveis; i Mariona Pons, a Cultura, Drets Socials i Igualtat i Pagesia.