Els restaurants de cuina tradicional esperen que la temporada s'animi

Al restaurant Terra de Berga ja han començat a trucar clients de fora de la ciutat demanant si en el menú ja tenen plats elaborats amb bolets. «Els vaig dir que s'havien d'esperar, però això demostra que hi ha gent molt interessada i que el bolet és clau per al sector gastronòmic de la comarca i d'altres, perquè és un dels moments forts del turisme al Berguedà», explicava ahir el responsable del restaurant, Pere Venturós.

Per la seva banda, Marc Travé, del restaurant Cal Travé, afegia que «els plats amb bolets són els que es venen», i explicava que sempre està pendent del temps en aquestes dates ja que, segons diu, «prefereixo dir que no tenim bolets, a comprar-los de fora o congelats». El responsable de La Cabana de Berga, Josep Badia, assegura que el bolet és molt important en el menú de tardor i que si els boletaires no en troben n'agafen «de cultiu», però «sempre de la comarca».