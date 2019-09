La CUP lamenta que el Consell hagi rebut una delegació d'Aràbia Saudita

La CUP ha rebutjat que el Consell Comarcal del Berguedà hagi rebut una delegació d'Aràbia Saudita –on governa una monarquia absoluta–, aquesta setmana. S'han mostrat «profundament preocupats i, alhora, avergonyits per la recepció i reunió entre membres del Consell Comarcal del Berguedà i una delegació del govern de l'Aràbia Saudita amb el pretext de «compartir inquietuds, experiències i reptes per a la valorització del patrimoni cultural» com diu el tuit on l'ens ha fet pública la vista. Els cupaires han demanat «explicacions i detalls d'aquesta trobada, saber quines són les intencions futures i, sobretot, una rectificació pública per part dels nostres representants»

Segons ha pogut saber Regió7, la visita dels representants de l'Aràbia Saudita no ha estat organitzada pel Consell. Dilluns, dos tècnics del ministeri de Cultura del govern saudita van visitar el Berguedà per conèixer experiències d'aprofitament de patrimoni industrial a Catalunya per aplicar-les a una refineria del seu país, segons ha explicat a aquest diari Eusebi Casanellas.

Aquest prestigiós museòleg i expert en patrimoni industrial va ser qui va acompanyar els dos tècnics al Berguedà i a Terrassa. Ha explicat que el president de la Comissió Internacional per a la Conservació del Patrimoni Industrial (Ticcih) «em va demanar si els podia acompanyar perquè a Catalunya hi ha experiències interessants» en aquest camp. Casanelles, expert coneixedor dels recursos patrimonials de Catalunya i també del Berguedà perquè va ser el creador del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i del seu sistema territorial, que va dirigir del 1983 al 2013, i que també és vicepresident del Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig, els va acompanyar al Museu del Ciment de l'Asland. No van poder visitar el de les Mines de Cercs perquè els dilluns tanca. Tanmateix va demanar al Consell Comarcal que rebessin els tècnics per donar-los informació sobre les antigues colònies tèxtils. Per això es van entrevistar amb Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, en dependències del Consell. Casanelles ha explicat que els tècnics van conèixer experiències a Catalunya i també a Polònia i a Noruega.