Tastos, tallers infantils i concerts dinamitzen la fira

?Més enllà de la bona acollida de les activitats relacionades amb el bestiar, com la mostra de races autòctones, les xerrades i la demostració d'anatomia equina, la regidora Roser Rifà valorava molt positivament l'interès que han tingut les propostes paral·leles per dinamitzar el recinte firal. Tot i que els ruixats de dissabte –encara que la previsió era de fortes tempestes– van fer minvar lleugerament l'afluència de visitants, les activitats es van desenvolupar amb normalitat i algunes, amb molta demanda, com van ser els maridatges de vins amb gastronomia local i amb formatges, i el taller de cistelleria infantil d'ahir, van exhaurir les places en algunes de les sessions. També va omplir-se l'espai d'actuacions amb propostes variades, com el grup berguedà Apardalats, dissabte al migdia, i el ball country d'ahir.