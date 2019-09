El servei de suport energètic del Berguedà fa tallers per a la gent gran

El servei d'assessorament energètic del Berguedà oferirà tallers als casals de la gent gran de diferents pobles durant aquesta tardor. Els tallers, que començaran l'1 d'octubre, permetran donar a conèixer l'existència de la Llei 24/2015 que «protegeix a les persones que tenen dificultat per mantenir els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas».

A Sant Jordi de Cercs, hi haurà un taller el dia 1 d'octubre; a Olvan, divendres 4; a Vilada, dilluns 7; a Casserres, dimecres 8; a Montmajor, dijous 14; a Guardiola de Berguedà, dimarts 15; a Gironella, dijous 17; i a Bagà, dimarts 22. Majoritàriament, aquestes sessions es faran a les 5 de la tarda, llevat de la d'Olvan, que serà a les 10 del matí. No hi ha una hora fixada per al de Casserres.